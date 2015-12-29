حجت الاسلام صفر قربانپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به میلاد پیامبر اکرم(ص) و هفته وحدت، اظهار داشت: حسن انتخاب و بصیرت امام خمینی(ره) در نام گذاری هفته وحدت، برکات زیادی به دنبال داشت از جمله اینکه شیعه و سنی بین تاریخ ولادت پیامبر اکرم(ص) تفاوت نظر داشتند، اما با نام گذاری هفته وحدت از سوی بنیان گذار جمهوری اسلامی، توجه مسلمانان شیعه و سنی از این اختلاف سلیقه در مورد زمان تولد پیامبر(ص) به برکات و محتوای ولادت پیامبر اکرم(ص) و همچنین سیره ایشان جلب شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: امروز نیاز مسلمانان بیش از هر زمانی به وحدت محسوس است و تحقق ابن وحدت در گرو شناخت سیره رسول اکرم(ص) و تبیین شخصیت و معارف آن حضرت است.

قربانپور بیان داشت: با توجه به اینکه وحدت در تمامی شئون جهان اسلام اهمیت زیادی دارد و اختلاف و تفرقه به نفع هیچ گروهی نیست، باید در جهت تقریب و نزدیک شدن مبانی جهان تشیع و تسنن کوشید.

وی افزود: امروزه ضرورت توجه به حاکم شدن وحدت علمی، وحدت مسیر و وحدت هدف در مسلمانان بیش از گذشته نمایان است و در واقع هر قدمی که در جهت اختلاف و شکاف بین مسلمانان برداشته شود خیانت به اسلام، جوامع اسلامی و خاتم الانبیاء (ص) است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی تصریح کرد: میلاد پیامبر اکرم از همان ابتدا تا امروز برکات بسیاری برای جوامع اسلامی و انسانی به دنبال داشته است و از آن جمله آموزه های مکتبی پیامبر اکرم(ص) است و امروز بیش از پیش نیاز بشر به این آموزه ها احساس شده و هر چه علم و دانش بشر پیشرفت می کند نیاز به حاکمیت اخلاق و معارف بیشتر نمایان می شود.

قربانپور افزود: پیامبر اکرم آموزه های ارزشمندی به بشر عرضه کرد که جوامع انسانی و به ویژه جوامع اسلامی تا ابد مدیون این آموزه ها است و از آن جمله نوع دوستی، حس هم گرایی، وفاق و وحدت، عدالت و آنچه که بشر را به سعادت دنیوی و اخروی رهنمون می کند بود.

وی خاطرنشان ساخت: امروز اهل اسلام باید بیشتر از سایرین سنگینی مسئولیت ترویج این مبانی و آموزه های مکتبی را بر دوش خود احساس کنند و نهادهایی که رسالت فرهنگی و مذهبی بر عهده دارند باید قدم های بیشتر و موثرتری در این راستا بردارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: کوتاهی در ترویج آموزهای مکتبی پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع) زیان های سنگینی را به دنبال دارد چرا که امروز جامعه به فراگیری این آموزه ها نیاز دارد و این مبانی باید در تفکر و عمل ترویج شوند.

قربانپور افزود: برگزاری مجالس انس و الفت با آیات قرآن کریم، تبیین ارزش های اسلامی در سخنان پیامبر اکرم(ص) و برگزاری جلسات تبیین آموزه های مکتبی از جمله برنامه هایی است که در هفته وحدت با توجه ویژه ای دنبال می شود و هیآت مذهبی و حسینیه ها بخشی از فعالیت های خود را به حوزه نشر فرهنگ نبوی اختصاص می دهند.

وی اظهار داشت: همچنین ویژه برنامه های وحدت تشیع و تسنن در شهرستان هایی همچون ساوه با حضور اهل تسنن و تشیع در هفته وحدت سال جاری برگزار می شود.