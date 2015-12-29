مشمولان غایب نسبت به تعیین وضعیت خدمتی خود اقدام کنند

سرهنگ علی جهان آرا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها از زمان فارغ التحصیلی یک سال مهلت دارند تا خود را برای اعزام به خدمات سربازی معرفی کنند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: دانشجویانی نیز که ترک تحصیل، انصراف از تحصیل و یا اخراج شده‌اند تا یک سال فرصت دارند تا نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود با پیگیری از طریق دفاتر پلیس + ۱۰ خود را معرفی نمایند.

سرهنگ جهان آرا بیان کرد: مشمولان غایب متولد سال ۵۵ تا ۶۸ نیز باید هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خود اقدام و در صورت تمکن مالی و توان پرداخت، برای پرداخت جریمه مشمولان غایب اقدام نمایند تا نسبت به صدور کارت معافیت خدمت پایان دوره اقدام شود.

این مقام مسئول گفت: مشمولان غایب متولدین سال ۵۵ تا ۶۸ که توان پرداخت جریمه خود را ندارند باید هر چه سریعتر نسبت به معرفی خود برای اعزام به خدمت از طریق دفاتر پلیس + ۱۰ اقدام نمایند.

سرهنگ جهان آرا با بیان اینکه جریمه مشمولان غایب بر اساس سطح و پایه تحصیلی متفاوت خواهد بود، گفت: واریز جریمه از طریق دریافت شماره حساب از دفاتر پلیس + ۱۰ امکان پذیر است.