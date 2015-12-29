سریعترین هواپیمای جهان چگونه سر از موزه درآورد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، هواپیمای SR-۷۱ Blackbird که توسط شرکت لاکهید مارتین آمریکا طراحی و ساخته شد قابلیت پرواز با حداکثر سرعت ۳.۲ ماخ را داشت، یعنی ۳.۲ برابر سرعت صوت. به همین دلیل این هواپیما سریعترین پرواز ثبت شده در صنعت هوانوردی جهان را داشته است که از این حیث حتی هواپیمای افسانه ای کنکورد را نیز پشت سر گذاشته است.

با این حال این هواپیما در آستانه پایان جنگ سرد بازنشسته شد با این حال سه فروند از آن توسط نیروی هوایی آمریکا (و البته با اصرار کنگره این کشور) برای بازه زمانی سه ساله ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۸ به کار گرفته می شدند.

از آن گذشته آژانس فضانورد آمریکا (ناسا) نیز تا سال ۱۹۹۹ از این هواپیما برای انجام برخی پروژه های تحقیقاتی خود استفاده می کرد.

در نهایت نیز این هواپیما بدون ساخت جایگزینی مناسب برای همیشه بازنشسته و روانه موزه شد.

گفته می شود بالا بودن هزینه های تعمیر و نگهداری این هواپیما علت اصلی زمین گیر شدن آن بوده است.

بر اساس آمار و ارقامی که تعجب برانگیز به نظر می رسد، هر ساعت پرواز هواپیمای SR-۷۱ Blackbird هزینه ای درحدود ۲۰۰ هزار دلار در برداشت.

با این حال ساختار فوق آیرودینامیک این هواپیما و همچنین خدمات ارزنده ای که به توسعه علوم فضایی کرده، همواره مورد توجه کارشناسان صنعت هوانوردی بوده است.