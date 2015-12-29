اخراج ۱۰۰ پاکستانی از عربستان سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، عربستان سعودی ۱۰۰ پاکستانی را از کشورش اخراج کرد و با پرواز «ایر عربیا» به فرودگاه بین المللی «علامه اقبال» لاهور فرستاد. پلیس مهاجرت پاکستان از پذیرش این افراد خود داری کرد و دستور داده است این ۱۰۰ نفر با همان پرواز باز به جده عربستان انتقال داده شوند.

بین پلیس مهاجرت لاهور و مسئولین تحقیقات فدرال پاکستان نیز بحث در گرفته است. پلیس مهاجرت لاهور به دلیل کامل نبودن مدارک این افراد از پذیرش آنها جلوگیری می کند و قصد دارد آنها را دوباره به عربستان سعودی باز گرداند و از طرفی سازمان تحقیقات فدرال پاکستان می خواهد این افراد را دستگیر نماید.

این افراد با ویزای حج عمره و حج تمتع به عربستان سعودی سفر کرده بودند و در آنجا مشغول کار و فعالیت بودند که توسط پلیس عربستان دستگیر شده ۳ ماه را در زندان سپری کردند.

لازم به ذکر است در ماه گذشته ۹۱ پناهجوی پاکستانی از یونان و انگلیس اخراج و با هواپیما به اسلام آباد فرستاده شدند پلیس مهاجرت پاکستان ۳۶ نفر از این افراد را بدلیل کامل نبودن مدارک مهاجرت آنها دوباره به یونان و انگلیس برگرداند.