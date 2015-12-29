  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۸ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۳۲

اخراج ۱۰۰ پاکستانی از عربستان سعودی

اخراج ۱۰۰ پاکستانی از عربستان سعودی

عربستان سعودی ۱۰۰ پاکستان را با پرواز « ایر عربیا» از جده به لاهور پاکستان فرستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، عربستان سعودی ۱۰۰ پاکستانی را از کشورش اخراج کرد و با پرواز «ایر عربیا» به فرودگاه بین المللی «علامه اقبال» لاهور فرستاد. پلیس مهاجرت پاکستان از پذیرش این افراد خود داری کرد و دستور  داده است این ۱۰۰ نفر با همان پرواز باز به جده عربستان انتقال داده شوند.

بین پلیس مهاجرت لاهور و مسئولین تحقیقات فدرال پاکستان نیز بحث در گرفته است. پلیس مهاجرت لاهور به دلیل کامل نبودن مدارک این افراد از پذیرش آنها جلوگیری می کند و قصد دارد آنها را دوباره به عربستان سعودی باز گرداند و از طرفی سازمان تحقیقات فدرال پاکستان می خواهد این افراد را دستگیر نماید.  

این افراد با ویزای حج عمره و حج تمتع به عربستان سعودی سفر کرده بودند و در آنجا مشغول کار و فعالیت بودند که توسط پلیس عربستان دستگیر شده ۳ ماه را در زندان سپری کردند.

لازم به ذکر است در ماه گذشته ۹۱ پناهجوی پاکستانی از یونان و انگلیس اخراج و با هواپیما به اسلام آباد فرستاده شدند پلیس مهاجرت پاکستان ۳۶ نفر از این افراد را بدلیل کامل نبودن مدارک مهاجرت آنها دوباره به یونان و انگلیس برگرداند.  

کد مطلب 3012268
علی کاووسی نژاد

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها