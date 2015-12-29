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۸ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۲۷

«پتر چک» رکورد بسته نگه داشتن دروازه در لیگ برتر انگلستان را شکست

«پتر چک» رکورد بسته نگه داشتن دروازه در لیگ برتر انگلستان را شکست

دروازه‌بان تیم فوتبال آرسنال در رقابتهای لیگ برتر انگلستان رکورد جدیدی را از خود بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال دوشنبه شب موفق شد با برتری دو بر صفر مقابل بورنموث به صدر جدول رده بندی رقابتهای لیگ برتر صعود کند.

پتر چک موفق تعداد دفعاتی که دروازه خود را بسته نگه می دارد را به عدد ۱۷۰ برساند.

این رکورد پیش از این در اختیار دیوید جیمز بود که درون دروازه تیم های لیورپول، آستون ویلا، وستهام، منچسترسیتی و پورتسموث ایستاد.

چک تابستان امسال پس از ۱۱ سال از چلسی به آرسنال پیوست و در ابتدای فصل گزارش شده بود که رکورد دیوید جیمز را شکسته اما خودش بر روی توییترش اعلام کرد در چهار بازی به طور کامل درون دروازه نبوده و بنابراین رکوردشکنی وی به تعویق افتاد.

چک در این خصوص گفت: رکوردشکنی در بهترین لیگ فوتبال جهان کاری نیست که شما بتوانید هر روز انجام دهید. باید بگویم در پایان بازی به خودم بالیدم. واقعا به خاطر این پیروزی خوشحالم چراکه در بازی با ساوتهمپتون هم باخت بدی را متحمل شده بودیم.

کد مطلب 3012269

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