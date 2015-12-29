هشت خانه تاریخی به شهرداری تحویل داده شد/ آغاز مرمت خانه لطفی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، علی بابایی گفت: یکی از محورهای تعریف شده شهر کرمان در افق ۱۴۰۴، ترسیم محور گردشگری با جمعیت شهری و دانشگاهی بالای یک میلیون نفر است.

بابایی با تاکید بر مرمت و احیای بافت تاریخی از سوی شهرداری کرمان اظهار کرد: موفقیت شهرداری کرمان در پروژه بازسازی و بهسازی بازار بزرگ کرمان به دلیل روی خوش اداره میراث فرهنگی کرمان بود.

وی از اتمام عملیات مرمت مدرسه حیاتی و افتتاح آن در روزهای آینده خبر داد و تصریح کرد: شهرداری کرمان برای مرمت اکونوموزه حیاتی، تاکنون ۸۰۰ میلیون تومان هزینه کرده است.

شهردار کرمان با اشاره به بهسازی و کف سازی کوچه‌های منتهی به بازار بزرگ از محل اعتبارات داخلی شهرداری افزود: با اختصاص ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار برای تملک املاک اطراف قلعه دختر و اردشیر، فضای سبز و جاده دسترسی احداث می شود.

وی با بیان این که طرح احیا و مرمت خواجه اتابک به تایید اداره کل میراث فرهنگی رسیده، تاکید کرد: برای توسعه این بنای تاریخی، دو ملک در اطراف آن خریداری شده است.

بابایی از آغاز مرمت خانه لطفی توسط شهرداری کرمان خبر داد و گفت: هشت خانه تاریخی به شهرداری کرمان تحویل و سرمایه گذار برای تبدیل این خانه ها به فضاهای اقامتی جذب شده است.

وی به رفع مشکل مالکیت حمام باغ ‌لله اشاره و تصریح کرد: چهار دانگ حمام باغ لله از آنِ شهرداری است و با خرید دو دانگ دیگر از مالک خصوصی به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان، کار مرمت این بنای تاریخی از سر گرفته می شود.

شهردار کرمان از تبدیل مدرسه شهرداری به مجموعه سنتی از طریق سرمایه گذاری با روش BOT خبر داد و افزود: اختصاص ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار به احیا و مرمت بافت تاریخی کرمان، سبب تحرک و ایجاد رونق اقتصادی در این منطقه می شود.

وی با بیان این که بازگشایی مسیر تکیه گلبازخان و شهید ایرانمنش موجب شناسایی و احیای آثار تاریخی منطقه شده تصریح کرد: همچنین بازسازی و مرمت مجموعه کاروانسراهای اطراف با دید بلند و بازِ اداره میراث فرهنگی در دستور کار شهرداری کرمان است.

بابایی با اشاره به وجود ۱۷۰ اثر تاریخی ثبت شده در مجموعه بافت تاریخی کرمان، تصریح کرد: گرچه اقدامات دولت خیلی تاثیرگذار نیست، ولی شهرداری با منابع محدود مالی قدم های ارزشمندی در این زمینه برداشته است.