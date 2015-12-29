دفاع از مکتب امام حسین(ع) مرز نمی شناسد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن کاملی فر صبح سه شنبه در مجلس گرامیداشت شهید بسیجی اسماعیل کریمی اولین شهید مدافع حرم هشترود گفت: تمام افتخارات نظام جمهوری اسلامی مدیون خون شهدا است.

وی سپس گفت: شهدا در وصیت نامه های خود سه مقوله دین، مکتب و اهل بیت، ایستادگی، مقاومت و پیروی از امام و رهبری را برای همه ضروری دانسته اند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا با تاکید بر اینکه عمل و توجه به وصیت نامه شهدا بهترین تجلیل و تکریم است، ابراز داشت: امروز ایران اسلامی اقتدار و عزت خود را در سایه تلاش و ایثار شهدا می داند .

حجت الاسلام کاملی فر افزود: شهدا به ما آموخته اند که دفاع از امنیت ایران و مکتب حسینی مرز نمی شناسد لذا به همین خاطر امروز شهدا در خارج از مرزها نیز به دفاع از ایران اسلامی می پردازند .

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا گفت: قدرت های جهانی با استفاده از ظرفیت های رسانه ای تلاش می کنند از اسلام چهره زشت، خشن و غیر مطلوب نشان دهند، گروه های تروریستی در زیر پرچم اسلام منفورترین حرکات را انجام می دهند به نام اسلام، به نام پیروی از سنت پیامبر که در چنین شرایطی معرفی پیامبر اسلام بیش از هر زمان لازم و ضروری است.

وی در ادامه افزود: اگر بخواهیم چهره واقعی اسلام را ببینیم باید نگاهی به اربعین حسینی که در اوج ناامنی و با وجود گروه های تروریستی در نهایت امنیت برگزار شد.

وی در ادامه با اشاره به فتنه سال ۸۸ گفت: اگر نبود تدابیر هوشمندانه و مواضع مقتدرانه رهبر معظم انقلاب معلوم نبود عوامل فتنه با این نظام چه می کردند و وضعیت چه می شد ولی حضور مردم در ۹ دی سال ۸۸ با رهنمود های مقام معظم رهبری و مواضع خردمندانه ایشان آن فتنه خنثی شد.

نماینده ولی فقیه در سپاه عاشورا گفت: در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت بالاترین فضیلت و منزلت، شهادت در راه حق است و تمام افتخارات و دستاوردهای ارزشمند نظام جمهوری اسلامی ایران شهدای عزیز هستند.