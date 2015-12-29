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۸ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۳۷

مشاور وزیر بهداشت خبر داد؛

سفر قائم مقام وزیر به نیشابور/ همدردی با خانواده پرستار رضایی

سفر قائم مقام وزیر به نیشابور/ همدردی با خانواده پرستار رضایی

مشاور وزیر بهداشت از سفر قائم مقام وزیر به شهرستان نیشابور برای تقدیم پیام تسلیت وزیر بهداشت به خانواده پرستار نیشابوری، خبر داد.

دکتر عباس زارع نژاد رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، به خبرنگار مهر، گفت: دکتر ایرج حریرچی قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، به نمایندگی از طرف وزیر به نیشابور می رود تا پیام تسلیت وزیر را به خانواده سید محمد رضایی ثانی پرستار نیشابوری ابلاغ کند.

وی همچنین از همراهی معاون پرستاری وزارت بهداشت با قائم مقام وزیر در این سفر خبر داد و افزود: وزیر بهداشت از شنیدن فوت این پرستار بسیار اندوهگین و متاثر است. زیرا، آن مرحوم یکی از پرستاران فداکار در عرصه سلامت و خدمت به مردم و بیماران بوده است.

زارع نژاد تاکید کرد: قائم مقام وزیر بهداشت در این سفر، ضمن ابلاغ تسلیت وزیر، با خانواده این مرحوم ابراز همدردی می کند.

در پیام تسلیت وزیر بهداشت آمده است؛ خبر درگذشت جناب آقای سید محمد رضایی ثانی، پرستار بیمارستان ۲۲ بهمن نیشابور موجب تالم و تاثرگردید. فوت این پرستار فداکار که درحین احیای بیمار مبتلا به آنفلوآنزای H۱N۱ خود به این بیماری مبتلا گردید، یک بار دیگر ثابت کرد، حرفه کادر بهداشتی و درمانی کشور، نه یک شغل که خدمتی شبانه روزی با توشه‌ای گران‌سنگ از دانش، تجربه، عشق، فداکاری و ایثار است؛ خدمتی که با هیچ معیار مادی‌ قابل قیاس و جبران نیست.

کد مطلب 3012282
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • مجتبی لگزیان ۱۵:۱۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۸
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      پاسخ
      بنده طی چندروزکه پدرم دربخش بستری بودند به واقع متوجه شده بودم که ایشون چقدر به اخلاق رفتار وازهمه مهمتر تخصص پرستاری واقف ومعتقد هستند.باخبر فوتشون بسیارمتاثر وشوکه شدیم.با خانواده ایشون وجامعه پرستاری تسلیت عرض میکنم.شادی روحش صلوات

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