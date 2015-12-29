سفر قائم مقام وزیر به نیشابور/ همدردی با خانواده پرستار رضایی

دکتر عباس زارع نژاد رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، به خبرنگار مهر، گفت: دکتر ایرج حریرچی قائم مقام وزیر و معاون کل وزارت بهداشت، به نمایندگی از طرف وزیر به نیشابور می رود تا پیام تسلیت وزیر را به خانواده سید محمد رضایی ثانی پرستار نیشابوری ابلاغ کند.

وی همچنین از همراهی معاون پرستاری وزارت بهداشت با قائم مقام وزیر در این سفر خبر داد و افزود: وزیر بهداشت از شنیدن فوت این پرستار بسیار اندوهگین و متاثر است. زیرا، آن مرحوم یکی از پرستاران فداکار در عرصه سلامت و خدمت به مردم و بیماران بوده است.

زارع نژاد تاکید کرد: قائم مقام وزیر بهداشت در این سفر، ضمن ابلاغ تسلیت وزیر، با خانواده این مرحوم ابراز همدردی می کند.

در پیام تسلیت وزیر بهداشت آمده است؛ خبر درگذشت جناب آقای سید محمد رضایی ثانی، پرستار بیمارستان ۲۲ بهمن نیشابور موجب تالم و تاثرگردید. فوت این پرستار فداکار که درحین احیای بیمار مبتلا به آنفلوآنزای H۱N۱ خود به این بیماری مبتلا گردید، یک بار دیگر ثابت کرد، حرفه کادر بهداشتی و درمانی کشور، نه یک شغل که خدمتی شبانه روزی با توشه‌ای گران‌سنگ از دانش، تجربه، عشق، فداکاری و ایثار است؛ خدمتی که با هیچ معیار مادی‌ قابل قیاس و جبران نیست.