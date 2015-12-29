زندگی شیعه و سنی در ایران الگویی برای تمام مسلمانان جهان است

آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک به مناسبت هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم(ص) اظهار داشت: آنچه که پیامبر اسلامی پیام آور آن بود، یک‌دلی، صمیمیت و یک‌رنگی بین همه امت اسلامی بوده است.

وی اضافه کرد: ما در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که هم برادران شیعه ما زندگی می‌کنند و هم برادران اهل سنت حضور دارند و زندگی مسالمت‌آمیز این عزیزان الگویی برای همه کسانی است که بخواهند یک زندگی مسالمت‌آمیز توام با صفا و صمیمیت و یک‌رنگی داشته باشند.

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرنگان رهبری با اشاره به اینکه نبی اکرم اسلام(ص) پیام‌آور وحدت است، بیان کرد: آیات قرآنی نیز ما را به وحدت و عدم تفرقه دعوت می‌کنند و می‌فرمایند: «وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ».

وی خاطرنشان کرد: آنچه که ما باید از از این پیامبر الهی بهره ببریم، روش و منش پیامبر اسلام(ص) است و اینکه باید همه توانمان را به کار بگیریم که درک متقابلی از یکدیگر داشته باشیم.

آیت‌الله حسینی بوشهری افزود: همه ما مسلمانیم و همه معتقد به «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ» و «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسوُلُ الله» هستیم و باید بدانیم که امت اسلامی ید واحده هستند.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور ادامه داد: آنچه که برای امت اسلامی مهم است، مقابله با دشمنان اسلام و کسانی است که نمی‌خواهند نامی از اسلام و مسلمانان روی کره زمین باقی بماند.

وی تصریح کرد: این وظیفه دینی و وظیفه مذهبی و وظیفه الهی ما است که همچنان در کنار هم باشیم و با یک دل و یک زبان عمل کنیم.

آیت‌الله حسینی بوشهری گفت: باید پیاممان را به همه دنیا برسانیم که شیعیان ایران اسلامی و اهل سنت ایران اسلامی زندگیشان الگویی برای همه مسلمانان جهان است.