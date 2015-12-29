چرا ایران میزبان مسابقات بسکتبال غرب آسیا نشد؟

رئیس فدراسیون بسکتبال غرب آسیا (وابا) در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قطعی شدن زمان برگزاری مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا اظهار داشت: طبق زمان بندی انجام شده دور جدید این رقابت ها از ۲۸ بهمن ماه در اردن آغاز خواهد شد و تا اول اسفندماه هم ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه انتخاب میزبان این دوره از رقابت های بسکتبال باشگاه های غرب آسیا تا حدی مشکل ساز شده بود، تصریح کرد: کشورها منطقه خواستار برگزاری رقابت ها در ایران بودند اما با توجه به هزینه ۴۰۰ - ۳۰۰ میلیونی برای این میزبانی و در نظر گرفتن شرایط فعلی و مسائل مالی که ورزش و بسکتبال ایران با آن مواجه است، صلاح نداستیم با این کار موافقت کنیم.

مشحون در این رابطه ادامه داد: کشورهای غرب آسیا اصرار داشتند مسابقات در ایران برگزار شود چون تمایلی به سفر به دیگر کشورهای منطقه نداشتند. طبیعی است در این شرایط یمن که اصلا محل امنی برای برگزاری مسابقات نیست، تکلیف کشورهایی مانند عراق و فلسطین هم که مشخص است، اردن هم از ابتدا نمی خواست میزبان مسابقات باشد. در کل و در میان کشورهای غرب آسیا ایران بهترین و امن ترین گزینه برای میزبانی بود و دلیل اصرار دیگر کشورها هم همین مسئله بود. به خصوص اینکه تجربه و خاطره خوبی از سفر به ایران دارند. نمایندگان این کشورها همیشه با آرامش و بدون استرس به ایران سفر کرده اند و در صحت و سلامت کامل هم به کشورشان بازگشته اند.

رئیس فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: در هر صورت به خاطر مسائل مالی جایز ندانستیم که مسابقات در ایران برگزارشود به خصوص اینکه قبول این میزبانی تاثیر زیادی هم در عملکرد نماینده یا نمایندگان ایران نداشت. درست است که در پایان مسابقات غرب آسیا دو تیم صاحب سهمیه مسابقات باشگاه های آسیا می شوند اما اطمینان داریم که مسابقات هر کجا برگزار شود قطعا نماینده ایران هم یکی از این تیم ها خواهد بود.

مشحون همچنین یادآور شد: با توجه به کناره گیری مهرام از بسکتبال، دانشگاه آزاد نماینده ایران در مسابقات باشگاه های غرب آسیا خواهد بود. البته شنیده ام که فلسطین از این رقابت ها کناره گیری کرده است. در صورتیکه این موضوع قطعی باشد به پتروشیمی این پیشنهاد را می دهیم که به عنوان نماینده دوم ایران در این رقابت ها شرکت کند. اگر مسئولان پتروشیمی به هر دلیلی با موضوع مخالفت کنند، نماینده دیگری را معرفی خواهیم کرد.