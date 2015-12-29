استعفای دو وزیر دولت استرالیا به دنبال رسوایی اخلاقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، دو نفر از وزرای کابینه استرالیا به دلیل رسوایی اخلاقی از سمت خود کناره گیری کردند.

دلیل استعفای «جیمی بریگز» وزیر راه و شهرسازی استرالیا رفتار نامناسب وی با خدمه خانم یک کافه در حین سفر به هنگ گنک عنوان شده است حال آنکه «مال بروت» دیگر وزیر کابینه استرالیا نیز به دنبال تحقیق پلیس پیرامون سوء استفاده وی از موقعیت شغلی از مقام خود کناره گیری کرد.

حذف دو وزیر کابینه استرالیا در یک روز ضربه بزرگی به «مالکوم ترنبول» نخست وزیر استرالیا محسوب می شود که از ماه میلادی سپتامبر (حدود چهار ماه پیش) جایگزین «تونی ابوت» شد.

وی در مراسم ادای سوگند عنوان داشت که به رغم تغییرات ایجاد شده در درون حزب حاکم، دولت استرالیا همچنان پرقدرت به کار خود ادامه می دهد.

محبوبیت ابوت از سال ۲۰۱۴ و به دنبال ناکامی های اقتصادی او تنزل یافته بود. اعضای حزب حاکم لیبرال از مدت ها پیش ابوت را متهم می کردند که تمایلی به شنیدن افکار و نظرهای جایگزین ایده خود ندارد.