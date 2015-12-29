به گزارش خبرنگار مهر، هشتم مهر ۹۴ خانم جوانی با مراجعه به کلانتری ۱۱۹ مهرآباد جنوبی به مأموران اعلام کرد که توسط سرنشینان یک دستگاه موتورسیکلت هوندا ۱۲۵ مورد سرقت به شیوه کیف قاپی قرار گرفته و سارقان اقدام به سرقت کیف دستی حاوی ۲۰ هزار دلار (پول متعلق به شرکت محل کار شاکی) کرده اند.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع کیف قاپی و به دستور بازپرس شعبه هشتم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

زن جوان پس از حضور در پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: ۸ مهر ۹۴ با مراجعه به یک صرافی در محدوده میدان کاج مبلغ ۲۰ هزار دلار برای شرکت دریافت کردم.

پس از گرفتن ارز، از محل صرافی به سمت شرکت حرکت کردم اما در خیابان گرانمایه و در زمان پیاده شدن از ماشین ناگهان یک دستگاه موتورسیکلت با دو سرنشین جوان به من نزدیک شد و در یک لحظه اقدام به قاپیدن کیف دستی حاوی پول ها کرد و به سرعت از محل متواری شد.

شناسایی و دستگیری اعضای گروه سارقان کیف قاپ

با توجه به شیوه و شگرد سرقت، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که سارقان ابتدا به شیوه زاغ زنی اقدام به شناسایی شاکی نموده و پس از تعقیب وی، در یک فرصت مناسب دست به سرقت کیف حاوی ۲۰ هزار دلار زدند.

لذا تصاویر دوربین های مدار بسته متعلق به صرافی محدوده میدان کاج مورد بازبینی قرار گرفت و کارآگاهان موفق به شناسایی یکی از مجرمان سابقه دار و حرفه ای در زمینه سرقت بویژه کیف قاپی و زورگیری بنام منصور شدند.

بررسی سوابق منصور (۲۵ ساله) نشان داد که وی پیش از این بارها به اتهام ارتکاب جرایم مختلف کیف قاپی، زورگیری، گردنبندقاپی و تهدید با سلاح سرد بارها دستگیر و روانه زندان شده است .

با شناسایی منصور، مخفیگاه وی در شهریار شناسایی ۲۶ آبان ۹۴ دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش تعداد زیادی گوشی تلفن همراه، مدارک شناسایی متعلق به افراد غیر و... کشف شد.

منصور پس از انتقال به پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ، صراحتا به دهها فقره کیف قاپی در مناطق مختلف شهر تهران بویژه در مناطق نعمت آباد، خانی آباد، وحدت اسلامی، ولیعصر، میدان حر، میدان و خیابان قزوین، میدان و خیابان امام خمینی، خیابان حافظ و... اعتراف و عنوان داشت که سرقت های خود را با مشارکت دو برادر و بچه محل سابق بنام های علی (۲۳ ساله) و محمد (۲۲ساله) انجام داده است.

با شناسایی مخفیگاه علی و محمد در شهرستان اسلامشهر - شهرک قائمیه، کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی با اخد نیابت قضائی به این شهرستان اعزام شده و این دو متهم را دستگیر و به پایگاه منتقل کردند.

بررسی سوابق این دو برادر نیز نشان داد که آنها نیز از مجرمان سابقه داری هستند که از سال ۸۸ تاکنون بارها به اتهام ارتکاب جرایم مختلف سرقت، زورگیری، کیف قاپی و نزاع و درگیری دستگیر و روانه زندان شدند.

سرهنگ کارآگاه احمد نجفی رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: با توجه به سوابق متعدد متهمان در ارتکاب جرایم مختلف به ویژه در زمینه سرقت های خشن، اعتراف صریح متهمان به ده ها فقره سرقت در مناطق مختلف شهر تهران و به جهت شناسایی سایر جرایم ارتکابی و مالباختگان، دستور انتشار بدون پوشش تصویر هر سه متهم از سوی مقام قضائی صادر شده است.

لذا از تمامی شکات و مالباختگانی که موفق به شناسایی تصویر این گروه از سارقان کیف قاپ شدند دعوت می شود تا برای پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در خیابان آزادی - خیابان زنجان شمالی مراجعه کنند.