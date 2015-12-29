مرحوم شجاعی از نوادر بودند/قدرشناسی مان نسبت به علما کم است

به گزارش خبرنگار مهر، ، آیت الله محمد شجاعی از اساتید اخلاق ظهر روز گذشته( هفتم دی ماه) در یکی از بیمارستان های تهران دارفانی را وداع گفت. آیت الله محمد شجاعی متولد شهریور 1320 در زنجان بود و از وی کتاب هایی همچون «چراغ هدایت»، «مبانی نظری تزکیه»، «معاد»، «رساله محبت»، «کیمیای وصال» و «پنج رساله» منتشر شده است.

حجت‌الاسلام دکتر علی نصیری، رئیس موسسه معارف وحی و خرد وعضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در گفتگو با خبرنگارمهر مورد ویژگی‌های عرفانی ـ اخلاقی آیت‌الله محمد شجاعی، گفت: من این بزرگوار را از زمانی که در مشهد اشتغال به تحصیل داشتم، می‌شناختم. شاید به دهه ۶۰ برگردد که توسط یکی از دوستانم که به خدمت ایشان رسیده بود با ایشان آشنا شدم. از آنجا همیشه یک حس و حال قلبی و درونی نسبت به این عالم پرهیزگار داشتم. برای من همیشه این غبطه بود که این مدارج و کمالات اخلاقی و معنوی‌ای را که بعضی از عالمان طی می‌کنند، چقدر با ارزش است. این چنین شخصیت‌هایی که علم و عمل را کامل در خودشان جمع می‌کنند جزو شخصیت‌های نوادر عصر ما هستند و کم پیش می‌آید که چنین جامعیتی درکسی جمع شود؛ به ویژه اینکه همه جنبه‌های حکمی دین را جنبه‌های عرفانی و هم اخلاقی و هم معنوی دین را اینها را همه در خودش بتواند جمع کند.

وی افزود: از دو طریق با اندیشه‌ها و افکار ایشان بیشتر آشنا شدم؛ یکی بخشی از آثار ایشان بوده نظیر آن مقالاتی که در زمینه اخلاق و مسائل سیر و سلوک در کتابشان نوشتند و بخشی هم مباحثی بود که از رادیو قرآن، بحث‌ها و مباحث قرآنی، اخلاقی و تفصیلی ایشان را می‌شنیدم. معمولا با شوق زیاد مباحث ایشان را می‌خواندم؛ و دنبال می کردم. چه کتاب‌هایی که مکتوب بوده و چه مباحث اخلاقی ایشان که به صورت صوت و صدا از رادیو قرآن پخش می‌شد همه را تعقیب می کردم .

رئیس موسسه معارف وحی و خرد در مورد پر شدن جای خالی ایشان، گفت: قرآن در یک آیه‌ای می‌فرماید: «مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا» قرآن می‌فرماید نسخ تکوینی، به هر حال قرار بر این است که همیشه خداوند حجج خودش را در لایه‌ها و سطوح مختلف در میان مردم بگذارد. از حضرت حجت اعظم که امام زمان (عج) گرفته تا حجت‌هایی که در درجات پایین‌تر باشند. برای اینکه درس عملی و الگوی اخلاقی برای مردم باشند. باید خوشبین باشیم البته دشوار است. آن روایت نبوی که در روایات است «إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْ ءٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. » هر شخصیتی، هویت خاص خودش را دارد. آن چارچوب‌های فکری، ذهنی، عملی. بگوییم عین او. به تعبیر قرآن که «مثلها» دارد. عین او شاید سخت باشد ولی باید امیدوار باشیم و دستمان رو به آسمان باشد که خدای متعال همیشه در میان حوزویان و محیط علمی ما چهره‌هایی این‌گونه تاثیرگذار چهره‌های علمی ـ اخلاقی به معنی واقعی کلمه همیشه میان ما بگذارد.

نصیری یادآوری شد: اشخاصی مثل آیت‌الله یحیی انصاری یا این‌گونه شخصیت‌هایی که در چند سال اخیر از میان ما رفتند یا مثل آیت‌الله سعادت‌پرور یا آیت‌الله پهلوانی یا خود آیت‌الله شجاعی که همگی از شاگردان ویژه علامه طباطبایی بودند، این چهره‌ها را روزگار، کم تحویل ما می‌دهد و ما معمولا قدرشناسی‌مان کم است که این هم جزو تأسفات است. دعا کنیم خداوند بهتر از اینها را دوباره در اختیار ما بگذارد.