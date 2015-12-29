به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا کرموند صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بحث تنش آبی در استان لرستان اظهار داشت: شرکت آب و فاضلاب برای رفع تنش آبی در شهرهای استان پروژه های متعددی را شروع کرده است.

آمادگی برای مقابله با تنش آبی در شهرهای لرستان

وی با بیان اینکه در این راستا پروژه آبرسانی کاکارضا به شهر خرم آباد تا پایان امسال به اتمام خواهد رسید عنوان کرد: همچنین در شهرهایی مانند پلدختر، کوهدشت، معمولان و سپیدشت نیز با حفر چاه و انتقال آب از آبشار بیشه مشکل تنش آبی رفع شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان از آمادگی این شرکت برای ماههای گرم و پرمصرف آب در سال خبر داد.

کرموند بیان داشت: ما در شهر خرم آباد و سایر شهرها اجازه نداده ایم که با بحران و کمبود آب شرب مواجه شویم به طوری که در برخی مواقع به برخی روستاها نیز آبرسانی داشته ایم.

پروژه آبرسانی کاکارضا به شهر خرم آباد تا پایان امسال افتتاح می شود

کرموند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح آبرسانی کاکارضا به شهر خرم آباد عنوان کرد: فاز اول این طرح آبرسانی تا پایان امسال به اتمام می رسد.

وی با اشاره به اقدامات مدیریت ارشد لرستان برای تکمیل این پروژه بیان داشت: در حال حاضر کار تست مسیرها را همزمان با اجرای بخش های انتهایی این پروژه آبرسانی شروع کرده ایم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان بیان داشت: طی این هفته قطعه آبگیر تا انتهای تونل اول و آبکش پروژه تست و شستشو خواهیم داد.

آمادگی برای تفکیک آب فضای سبز از آب شرب

کرموند در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع هدر رفت آب در شهرهای استان اشاره کرد و گفت: اولویت ما در شرکت آب و فاضلاب کاهش هدرفت آب بوده که در ماههای اخیر نیز تحول فوق العاده ای در این زمینه داشته ایم.

وی با بیان اینکه کاهش هدر رفت آب موجب می شود که از ظرفیت ها و سرمایه های موجود آبی استان استفاده لازم را داشته باشیم گفت: همچنین این امر کاهش هزینه های برق و ... را به همراه دارد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان یادآور شد: در حال حاضر ۱۰۰ درصد آب توزیع شده در شهرهای استان را گندزدایی می کنیم.

کرموند همچنین به موضوع تفکیک آب فضای سبز از آب شرب در شهرهای استان اشاره کرد و گفت: ما این آمادگی را داریم که برای تفکیک آب فضای سبز با آب شرب شهرداری ها را کمک کنیم.

تعویض ۱۵ هزار کنتور خراب در شهرهای لرستان

وی با باین اینکه در این زمینه نیز اقداماتی را در برخی شهرهای استان انجام داده ایم گفت: در مواردی نیز چاههای غیر قابل استفاده برای شرب را به شهرداریها واگذار کرده ایم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان از تعویض ۱۵ هزار کنتور خراب در سطح شهرهای استان خبر داد.