ایمان موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز رضایت از پیوستن به تیم فوتبال سیاه جامگان مشهد گفت: خوشحالم از اینکه به این تیم ریشه دار و قدیمی پیوستم. امیدوارم بتوانم در نیم فصل دوم بازیکن مفیدی برای این تیم باشم.

وی تاکید کرد: مقابل استقلال عملکرد خوبی از خود ارائه ندادیم. البته تمام تلاشمان را کردیم تا بتوانیم به یک امتیاز دست پیدا کنیم که متاسفانه به این مهم دست پیدا نکردیم.

موسوی ادامه داد: من و چند تن از بازیکنان دیگر تنها دو سه جلسه با این تیم تمرین کرده بودیم و هنوز به آن هماهنگی لازم نرسیدیم اما مطمئن باشید با تعطیلاتی که در پیش روی داریم و با درایتی که در کادر فنی سیاه جامگان وجود دارد بازی های بعد از تعطیلات را با پیروزی آغاز می کنیم و خود را به بالای جدول خواهیم رساند.

مهاجم تیم سیاه جامگان در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم در بازی های آینده از حمایت بیشتر هواداران مشهدی برخوردار شویم تا بتوانیم با روحیه خود و حمایت های آنها به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم.