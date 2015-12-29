برگزیدگان ششمین جشنواره مالک اشتر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر ، هر ساله توسط معاونت امور راهبردی و اشراف کلی فرماندهی معظم کل قوا، فرماندهان موفق در حوزه های مختلف در سطح سازمان های نیروهای مسلح در قالب جشنواره مالک اشتر به منظور قدردانی از یگان ها، رده ها، فرماندهان و مدیران موفق برتر معرفی می شوند.

براساس این گزارش، پس از ارزیابی عملکرد معرفی شدگان به این جشنواره، توسط تیم های کارشناسی مختلف ستاد کل نیروهای مسلح، طی مراسمی امروز در این ستاد، برگزیدگان معرفی شده و از آنها تقدیر شد.

در این جشنواره سرتیپ دوم پاسدار «مهندس احمد دولتخواه» معاون فاوای نیروی انتظامی به عنوان معاون برتر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کلیه نیروهای مسلح و مجموعه های وزارت دفاع معرفی شد.

این گزارش می افزاید: از تلاش کلیه مدیران ستادی معاون فاوای ناجا، معاونان فاوای رده ها ، پلیس های تخصصی، معاونان فاوای انتظامی و مرزبانی استان ها و کارکنان خدوم و زحمتکش فاوا در کل کشور تقدیر و تشکر شد.

در این جشنواره همچنین سردار «سید حمید صدرالسادات»، رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا و سردار «حسن کرمی»، فرمانده یگان ویژه ناجا به عنوان رده های ستادی موفق و برتر نیروی انتظامی و سردار «محمدرضا میرحیدری» فرمانده اسبق استان قزوین، از دیدگاه اشراف کل فرماندهی ناجا در سطح انتظامی استان ها و سردار «لطفعلی پاکباز» فرمانده مرزبانی استان ایلام به عنوان فرمانده برتر در سطح مرزبانی استان ها، منتخبین اشراف کلی فرماندهی ناجا به اشراف کلی فرماندهی معظم کل قوا معرفی شدند