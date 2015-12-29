به گزارش خبرنگار مهر، در این داستان، نه پدری، دخترش را از بالای چرثقیل پایین انداخته و نه او را به دزدی واداشته؛ نویسنده در این رمان صفحات حوادث را ورق نزده و براساس آن، داستان جنایی ننوشته است.
«زیبا صدایم کن»، قصه دختر ۱۵ سالهای به نام «زیبا» ست که در آسایشگاه کودکان بیسرپرست زندگی میکند و پدرش به خاطر اختلال روانی در تیمارستان بهسر میبرد و مادرش از او جدا شده و با فرد دیگری ازدواج کرده است.
پدر زیبا، در یک روز با او تماس میگیرد و از دخترش برای فرار از تیمارستان، کمک میخواهد. زیبا به او کمک میکند و پدر و دختر تصمیم میگیرند تا در خیابانهای تهران با هم، یک جشن تولد دونفره بگیرند.
«زیبا صدایم کن» برخلاف رمان «هستی» که جزو طرح رمان نوجوان بود و حال و هوای کاملا بومی و جنوبی داشت، تصویرگر رابطه دختری با پدرش در خیابانهای شلوغ تهران است و یک فضای شهری را به تصویر میکشد.
این رمان در ۱۹۲ صفحه با قطع رقعی برای گروه سنی د و ه (دوره اول و دوم دبیرستان) با شمارگان ۷۰۰۰ نسخه و قیمت ۵۵۰۰ تومان در فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی کانون به فروش میرسد.
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