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۸ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۲۲

با نام «زیبا صدایم کن»؛

تازه‌ترین رمان فرهاد حسن‌زاده برای نوجوانان منتشر شد

تازه‌ترین رمان فرهاد حسن‌زاده برای نوجوانان منتشر شد

«زیبا صدایم کن» عنوان کتاب فرهاد حسن‌زاده از مجموعه‌ طرح رمان نوجوان امروز است که به تازگی از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روانه‌ بازار نشر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این داستان، نه پدری، دخترش را از بالای چرثقیل پایین انداخته و نه او را به دزدی واداشته؛ نویسنده در این رمان صفحات حوادث را ورق نزده و براساس آن، داستان جنایی ننوشته است.

«زیبا صدایم کن»، قصه‌ دختر ۱۵ ساله‌ای به نام «زیبا» ست که در آسایشگاه کودکان بی‌سرپرست زندگی می‌کند و پدرش به خاطر اختلال روانی در تیمارستان به‌سر می‌برد و مادرش از او جدا شده و با فرد دیگری ازدواج کرده است.

پدر زیبا، در یک روز با او تماس می‌گیرد و  از دخترش برای فرار از تیمارستان، کمک می‌خواهد. زیبا به او کمک می‌کند و پدر و دختر تصمیم می‌گیرند تا در خیابان‌های تهران با هم، یک جشن تولد دونفره بگیرند.

«زیبا صدایم کن» برخلاف رمان «هستی» که جزو طرح رمان نوجوان بود و حال و هوای کاملا بومی و جنوبی داشت، تصویرگر رابطه دختری با پدرش در خیابان‌های شلوغ تهران است و یک فضای شهری را به تصویر می‌کشد.

این رمان  در ۱۹۲ صفحه با قطع رقعی برای گروه سنی د و ه (دوره‌ اول و دوم دبیرستان) با شمارگان ۷۰۰۰ نسخه و قیمت ۵۵۰۰ تومان در فروشگاه‌های عرضه محصولات فرهنگی کانون به فروش می‌رسد.

کد مطلب 3012316

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