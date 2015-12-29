استفاده مظلومی از جوانان قدرت استقلال را بیشتر کرده است

صادق ورمزیار در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز رضایت از جوانان تیم استقلال مقابل سیاه جامگان گفت: دیدار خوبی را از تیم استقلال شاهد بودیم و این تیم توانست به سه امتیاز شیرین دیگر دست پیدا کند.

وی تاکید کرد: با اینکه آبی پوشان به دلیل تعطیلی یک باره بازی به خاطر آلودگی هوا تمرکز خود را از دست داده بودند اما توانستند با ارائه یک بازی منطقی و حساب شده مقابل سیاه جامگان به پیروزی رسیده و یک برد شیرین را کسب کنند.

مدافع پیشین استقلال درخصوص سجاد شهباززاده نیز گفت: شهباززاده یک مهاجم به تمام معنا بود اگرچه او در چند بازی برای تیمش گل نزد اما آنقدر بدون حاشیه است و تنها به تمرین فکر می کند که توانست دوباره در هفته های اخیر برای تیمش گلزنی کند.

ورمزیار در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از امتیازاتی که باید به مظلومی در این فصل داد استفاده از بازیکنان جوان در ترکیب است که حضور آنها در کنار باتجربه های تیم باعث شده تا این تیم هر بازی پرقدرت تر از قبل ظاهر شود و این می تواند یک امتیاز بسیار خوب برای استقلال باشد.

مدافع پیشین استقلال در پایان عملکرد وحید طالب لو در درون دروازه عالی توصیف کرد و گفت: طالب لو در چندین صحنه عملکردهای قابل قبولی داشت و با اینکه مدت ها بود درون دروازه قرار نگرفته بود ولی نمایش خوبی از خود ارائه داد و حتی گلی هم که داور به سود سیاه جامگان اعلام کرد او قبل از وارد شدن توپ به دروازه توپ را مهار کرد که کمک داور به اشتباه آن را گل اعلام کرد.