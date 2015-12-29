موانع ساخت بیمارستان جدید نمازی رفع شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان فارس، آیت الله اسدالله ایمانی در آئین بهرهبرداری از مسجد بیمارستان نمازی شیراز گفت: موانع ساخت بیمارستان جدید نمازی شیراز باید هرچه زودتر برطرف و کلنگ ساخت آن در همین ایام به زمین زده شود.
وی ضمن تبریک ایام میلاد نبی اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) بیان کرد: بیمارستان جدید نمازی شیراز باید بهگونهای ساخته شود که نیازهای ۱۰۰ سال آینده را نیز برآورده کند.
امام جمعه شیراز بابیان اهداف مرحوم محمد نمازی واقف این بیمارستان، افزود: برخی کارها در زندگی انسان در شرایط ویژه و فوق طبیعی انجام میگیرد و گسترش مییابد و حداکثر بهره نیز از آن کار حاصل میشود، بیمارستان نمازی نیز که یک نیکوکار سنگ بنای آن را گذاشته است و به این شکل توسعه مییابد.
آیت الله ایمانی ادامه داد: بیمارستان نمازی که هرروز چند هزار نفر مراجعهکننده دارد و مجموعهای است که یک شهر را در خود خلاصه کرده است.
وی عنوان کرد: باید چگونگی ساخت و توسعه این بیمارستان که مرجع برکات کمنظیری برای شهر شیراز، استانهای دیگر و حتی کشورهای حاشیه خلیجفارس بوده، برای انجام کارهای شبیه به آن موردمطالعه و بررسی قرار گیرد.
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