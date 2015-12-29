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۸ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۴۸

جزییات آدم ربایی ۲۰۰ میلیون تومانی در اهواز /رهایی گروگان ۱۱ ساله

جزییات آدم ربایی ۲۰۰ میلیون تومانی در اهواز /رهایی گروگان ۱۱ ساله

رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان از موفقیت کاراگاهان اداره پلیس آگاهی برای شناسایی و دستگیری متهمان آدم ربایی کودک ۱۱ ساله خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر ، سرهنگ "علی حاتمی" در تشریح این خبر گفت: روز چهارشنبه ۲۵ آذر ماه، پسربچه ۱۱ ساله اهوازی هنگام بازگشت از مدرسه به سمت منزل، توسط دو فرد ناشناس به وسیله یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس ربوده و به مکان نامعلومی منتقل شد.

وی ادامه داد: آدم ربایان در تماس با خانواده کودک تقاضای دریافت مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان وجه نقد کرده بودند.

حاتمی افزود : با اقدامات اطلاعاتی کارآگاهان مجرب پلیس آگاهی استان، در تاریخ ۲۹ آذر ماه، مخفیگاه یکی از آدم ربایان و محل نگهداری کودک ۱۱ ساله در شهرستان "کارون" شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه یکی از آدم ربایان که فردی بدون سابقه کیفری بود، دستگیر شد و در نهایت پسر ۱۱ ساله ربوده شده صحیح و سالم به آغوش گرم خانواده بازگشت.

رئیس پلیس آگاهی خوزستان گفت : متهم دیگر این پرونده نیز شناسایی شده و دستگیری وی در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار دارد.

کد مطلب 3012327

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