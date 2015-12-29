گلستان میزبان تئاتر فجر نخواهد بود/ رونمایی از درگاه تئاتر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماهنگی دبیران بخش فجر استانی سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر و رونمایی از درگاه رسمی تئاتر استان ها، روز دوشنبه هفتم دی با شرکت معاونان مدیرکل و مدیران انجمن نمایش ۶ استان آذربایجان شرقی، البرز، بوشهر،خراسان رضوی، فارس و یزد و با حضور محمد مهدی احمدی مدیرکل امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی، سعید اسدی دبیر سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، مصطفی محمودی مدیر روابط عمومی جشنواره، رضا معطریان دبیر بخش عکس جشنواره و جمعی از اصحاب رسانه در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر تهران برگزار شد.
در ابتدای این مراسم اتابک نادری مدیر هماهنگی امور استان های جشنواره با گزارش کوتاهی روند برگزاری بخش فجر استانی در سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر را تشریح کرد و گفت: پس از بررسی درخواست استانهای متقاضی برگزاری بخش فجر استانی و ارزیابی امکانات و شرایط برگزاری این بخش مطابق شیوهنامه و مقررات دبیرخانه جشنواره، هفت استان آذربایجان شرقی، البرز، بوشهر، خراسان رضوی، فارس، گلستان و یزد برای برگزاری این بخش انتخاب شدند و در اخرین لحظات متاسفانه با وجود تمایل طرفین، به دلیل مشکلات فنی سالنهای میزبان بخش فجر استانی در استان گلستان، امکان همکاری با این استان گلستان در این دوره از جشنواره میسر نشد و بخش استانی صرفا در ۶ استان آذربایجان شرقی، البرز، بوشهر، خراسان رضوی، فارس و یزد برگزار می شود.
وی اظهار امیدواری کرد بخش فجر استانی در دوره های آتی شاهد حضور فعالانه و گسترده تر تعداد بیشتری از استان های کشور باشد تا عموم علاقه مندان تئاتر در سراسر کشور بتوانند در استانهای خود از برنامه های جشنواره تئاتر فجر استفاده کنند.
در ادامه این مراسم مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی ضمن قدردانی از استانهای شرکت کننده در بحش فجر استانی در سخنانی گفت: خوشحالیم که با نزدیک شدن به زمان برگزاری جشنواره برنامهریزیها و هماهنگیهای بخشهای مختلف به خوبی شکل گرفته است و به زودی جدول نهایی اجراها نیز اعلام و منتشر خواهد شد. امید آن خواهد بود تا تمام اتفاقات با برنامهریزی و به درستی شکل بگیرد و بتوانیم جشنوارهای پویا داشته باشیم.
وی ادامه داد: برپایی تمام رویدادهای هنری با انگیزه حفظ و حیات اتفاقهای هنری است. در این راستا باید تولیداتی داشته باشیم که برای مخاطبان تهیه شوند. روندی که گاهی با محدودیتها و کمبودهایی مواجه بود. تئاتر برای آنکه به جایگاه واقعی خود نزدیک شود، باید نگاهی دقیق به پیرامون خود داشته باشد تا سبب ارتقا فرهنگی شود. آنجاست که میتوانیم بگوئیم تئاتر داریم. اکنون استانهای سراسر کشور با اقبال عمومی مخاطبان روبهرو هستند و در آنها کمتر میتوانیم شاهد صندلیهای خالی باشیم.
مدیرکل هنرهای نمایشی با تاکید براینکه در این دوره جشنواره توجه مرکز هنرهای نمایشی و جشنواره بر کیفیت آثار بوده است عنوان کرد: مبنای انتخاب و پذیرش نمایشها در این دوره کیفیت بوده است. ما هیچ سهمیه خاصی برای پذیرش آثار درنظر نگرفتیم. در این میان نکته قابل توجه حضور پررنگ آثار ۲۰ استان کشو در جشنواره امسال و اختصاص بیش از۵۰ درصد آثار به آنها بود. در این میان استانهایی که جریان تئاتر در آنها حیات مداوم دارد پررنگتر است و در واقع استانهایی هستندکه از جشواره زدگی به دورند و اجراهای عمومی برایشان اولویت دارد شاهد حضور تعداد بیشتری از تئاترهایشان در بخش های مختلف جشنواره هستند.
مهدی شفیعی با بیان اینکه برگزاری تمامی رویدادهای تئاتری از بدو انقلاب با انگیزه و هدف حفظ و حیات تئاتر در کشور بوده است ، گفت : متإسفانه در سالهای پیش این مسأله یعنی اجرای تئاتر برای مخاطب از سیاستگزاری اصلی خارج شده و بیشتر گرایش به سمت جشنوارهزدگی وجود داشته به طوری که در برخی مناطق ، فرهنگ پیرامون ، کمتر در تولید آثار مدنظر قرار داشت. در حالی که اگر تئاتر بخواهد به جایگاه خود نزدیک شود و به عنوان یک موجود زنده تنفس کند باید نگاه روشنی به محیط پیرامون داشته باشد و همچنین باید با هدف ارتقای فرهنگی برای مردم تولید شود.
مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی با تاکید بر اهمیت فعالیت استانهایی که به دور از توجه به برگزاری جشنواره، به تئاتر توجه دارند ، عنوان کرد: امیدوارم این جریان به شکل جدیتری در ایران هدفگذاری شود و در سالهای آتی به سمت تولیداتی رویم که مبتنیبر تقاضای مخاطب باشد.
در ادامه این مراسم محمدمهدی احمدی مدیرکل امور استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با اظهار خرسندی از توجه به استانهای کشور و هنرمندان شهرهای مختلف بیان کرد: نگاه جدی به استانها که اکنون در دستور کار مرکز هنرهای نمایشی قرار دارد، متناسب با سیاست حاکم بر وزارت ارشاد است. آقای جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بر این مسأله تاکید جدی دارند.
وی افزود: به مدیرانکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر کشور نیز تاکید کردیم هم برنامههای تهران به استانها و هم برنامههای استانها را به سوی شهرستانها ببرند تا توجه به هنرمندان استانی بالا رود و افراد بیشتری بتوانند خود را در این عرصه نشان دهند، در این زمینه نگاه مرکز نیز به استانی بودن کمک کرد.
احمدی تاکید کرد: برگزاری جشنوارهها برای کسب تجربه است اما در استانها، ادارات کل نقش کمککنندهای دارند که باعث میشود مردم با نمایش آشنا شوند. هنر نمایش هنری سمعی- بصری است که به راحتی میتواند با مخاطب ارتباط برقرار کند و خیلی از موارد و موضوعاتی که زبان قادر به بیان انتقال آن نیست را به مخاطب منتقل میکند. هرچه آگاهی مردم بیشتر شود مشارکت آنها نیز بیشتر خواهد شد.
این مقام مسئول با اشاره به وضعیت گروههای استانی در سطح بینالملل توضیح داد: متاسفانه هنرمندان استانهای ما از حضور جدی در عرصه بینالملل محروم بودهاند. براین اساس دستوری به وزارت ارشاد ابلاغ شده است تا گروههای هنری بتوانند به کشورهای دیگر فرستاده شوند. بر همین اساس بیست گروه هنری قرار است در بیست کشور اجرا داشته باشند، البته بیشتر آنها موسیقی هستند اما این اتفاق میتواند در مورد تمام رشتههای هنری شکل بگیرد. همچنین قرار است تا نوروز ۹۵، دوازده گروه در عرصههای بینالملل اجرا داشته باشند.
سپس ابراهیم گلهدارزاده مدیر درگاه تئاتر ایران در سخنان کوتاهی بخشی از فعالیت های انجام شده در زمینه طراحی و راه اندازی درگاه تئاتر ایران را بیان کرد و افزود: تمام استان های کشور دارای بخشی مجزا در درگاه تئاتر ایران هستند و برنامه نویسی و طراحی درگاه استانها تقریبا رو به اتمام است اما امور مربوط به درگاه تئاتر ۶ استان برگزار کننده بخش فجر استانی به اتمام رسیده و آماده تحویل است.
وی اظهار امیدواری کرد تا مراحل دریافت مجوز خبرگزاری تئاتر ایران به زودی منتشر و اداره کل هنرهای نمایشی بتواند از طریق خبرگزاری تئاتر ایران گام مهمی برای رشد و ارتقای تئاتر سراسر کشور در بخش اطلاع رسانی و تبلیغات و آشنایی عموم مردم سراسر کشور با رخدادهای تئاتر ایران در نقاط مختلف ایران بردارد.
در خاتمه این مراسم احکام دبیران بخش فجر استانی با حضور سعید اسدی، مهدی شفیعی و محمد مهدی احمدی به رامین راستی، دبیر فجر استانی آذربایجان شرقی، ابراهیم شریفی دبیر فجر استانی البرز، جهانشیر یاراحمدی دبیر فجر استانی بوشهر، سید رضا حسینی دبیر فجر استانی خراسان رضوی، امیر صادقی دبیر فجر استانی فارس، و محمود دهقانی هراتی دبیر فجر استانی یزد اهدا و از درگاه تخصصی تئاتر ایران نیز رونمایی شد.
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