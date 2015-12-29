شرایط نامساعد جوی سفر نعمت زاده به کردستان را لغو کرد

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود امروز نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت برای کلنگ زنی و افتتاح طرح های تولیدی و صنعتی به کردستان سفر کند که این سفر به دلیل شرایط نامساعد جوی لغو شد.

بر اساس هماهنگی های صورت گرفته برنامه ریزی شده بود که امروز نعمت زاده سفری به کردستان داشته باشد ولی صبح امروز مه گرفتگی شدید، سرمای هوا و کاهش دید این سفر را لغو کرد.

بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته قرار بود که امروز و با حضور وزیر و مسئولان استان کلنگ احداث کارخانه سیگار در سقز، کارخانه لاستیک در سنندج، کارخانه سیمان در دیواندره به زمین زده شود.

همچنین قرار بود در سفر یک روزه نعمت زاده معدن طلای شهرستان قروه نیز به بهره برداری برسد که تمامی این برنامه های به دلیل لغو سفر وزیر به زمانی دیگری موکول شده است.

هم اکنون شرایط جوی در بعضی از شهرستانهای کردستان مساعد است ولی مه گرفتگی شدید در اغلب مناطق استان مشاهده می شود.

شرایط جوی در استان کردستان به شکلی بود که پرواز صبح امروز فرودگاه سنندج نیز لغو شد و هم اکنون تردد در بعضی از جاده ها و گردنه های استان به سختی صورت می گیرد.