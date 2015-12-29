استان بوشهر نماد همدلی و همزبانی شیعه و سنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار بوشهر در پیامی به مناسبت هفته وحدت آورده است: ربیع‌الاول بهاری است که با نسیم پرطراوت و حیات بخشش به وجود انسان‌ها شور و شعف می‌بخشد که کینه‌ها و تفرقه‌ها را از بین ببرند.

مصطفی سالاری اضافه کرد: سالروز ولادت خجسته و پرمیمنت خاتم‌النبیین و رحمت للعالمین، پیامبر نور و رحمت و مبشر عدالت و وحدت، فخر عالم امکان و پیام آور صلح، دوستی، عزت و سعادت بشری و مظهر آزادگی و حرّیت انسان، رسول اکرم و اعظم محمد مصطفی (ص) و خلف صالحش امام‌العارفین صادق آل محمد (ع) و هفته وحدت را به تمامی مسلمانان جهان بویژه هموطنان و هم‌استانی‌های عزیز و نجیبم، اعم از تشیع و تسنن تبریک و شادباش عرض می‌نمایم و همدلی و همزبانی و وحدت کم‌نظیر بین برادران و خواهران تشیع و تسنن در استان را صمیمانه و صادقانه می‌ستایم و بر تداوم این میثاق ارزشمند برای عزت و آبادانی بوشهر عزیز در سایه مشارکت فراگیر و وحدت‌بخش همه اقشار اجتماعی بویژه فِرَق اسلامی تأکید می‌کنم و تلاش کرده‌ام در راستای بَسط و توسعه عدالت اجتماعی در راستای سیاست‌های راهبردی دولت تدبیر و امید بر مبنای همین عهد و پیمان عمل کنم.

در پیام استاندار بوشهر آمده است: پیامبر اکرم (ص) و ائمه هدی (ع) پیام آوران عزت و سعادت برای همه بشریت اعم از مسلمانان، مذاهب، نژادها و اقوام بوده‌اند و مدینه‌النبی پایگاه امت واحده اسلامی بود و هفته وحدت در نظام جمهوری اسلامی نیز، برخاسته از همین اندیشه بلند و تفکر آزاداندیشی و وحدت آفرین است که امام راحل و عظیم‌الشأن مبتکر آن بود و مقام معظم رهبری و رئیس جمهور محترم هم همواره بر آن تأکید دارند.

سالاری ادامه داد: اکنون که در آستانه انتخابات بزرگ مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی قرار داریم نیز، ان‌شاءالله مردم شریف و عزیز استان در سایه همدلی و همزبانی همچون انتخابات‌های گذشته به‌ویژه حماسه ۲۴ خردادماه ۹۲، حماسه‌ای دیگر خواهند آفرید و با حضور پرشور در انتخابات هفتم اسفندماه، وحدت و یکپارچگی خود را در سایه مکتب الهام بخش و وحدت آفرین اسلام و عشق به ایران عزیز به اثبات خواهند رساند.