تهیه گزارش حادثه فوت پرستار نیشابوری/حرفه پرخطر پرستاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، محمد شریفی مقدم، اظهارداشت: به دنبال حادثه جان باختن سید محمد رضایی ثانی پرستار نیشابوری در حین احیاء بیمار مبتلا به آنفلوانزا که موجب تاثر و تاسف جامعه پرستاری کشور شده است، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان نظام پرستاری و عضو شورای عالی نظام پرستاری به نمایندگی از رئیس کل سازمان، به نیشابور رفته و در مراسم آن مرحوم شرکت کرده است.

وی ضمن عرض تسلیت مجدد به خانواده آن مرحوم و جامعه پرستاری کشور، تاکید کرد: الصاق روبان مشکی به عنوان نماد همراهی و همدردی با خانواده مرحوم رضایی، کوچکترین کاری است که جامعه پرستاری می تواند انجام دهد.

شریفی مقدم همچنین از اعزام تیم ویژه سازمان نظام پرستاری به نیشابور برای تهیه گزارش علت حادثه فوت پرستار رضایی خبر داد و گفت: گزارش تیم اعزام نیز آماده شده است.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری ابراز امیدواری نمود که با تمهیدات لازم در مراکز درمانی کشور، شاهد از دست رفتن نیروهای پرستاری در عرصه خدمت به مردم نباشیم.

وی اظهارداشت: فوت پرستار رضایی، از پرخطر بودن حرفه پرستاری حکایت دارد و می بایست نگاه ویژه ای به مسئولیت پرستاران داشته باشیم و مسئولین حوزه سلامت نیز از این حادثه تلخ، در جهت توجه به مشکلات پرستاری و تلاش برای رفع آنها، استفاده کنند.