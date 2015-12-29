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۸ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۰۰

«چالان چولان» در استان لرستان لرزید

«چالان چولان» در استان لرستان لرزید

خرم آباد - زلزله ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر چالان چولان استان لرستان را لرزاند.

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: مطابق برآورد اولیه موسسه ژئوفیزیک این زمین لرزه با شدت ۳.۲ ریشتر در شهر چالان چولان از توابع شهرستان دورود در استان لرستان به وقوع پیوست.

رضا آریایی زمان وقوع این زلزله را ساعت ۱۲ و ۳۳ دقیقه و ۱۷ ثانیه ظهر امروز سه شنبه ذکر کرد و افزود: تا کنون از این زمین لرزه خسارتی گزارش نشده است.

وی عمق وقوع این زمین لرزه را ۹ کیلومتر اعلام کرد و گفت: مرکز این زمین لرزه بر اساس گزارش مرکز زلزله نگاری کشوری به عرض و طول جغرافیایی ۳۳.۷۰۸ و ۴۸.۹۰۸ بوده است.

بنابر این گزارش استان لرستان به علت قرارگیری بر روی منطقه لرزه ای زمین ساخت زاگرس از نواحی زلزله خیز کشور است که وقوع زمین لرزه های مخرب در دره سیمره، سیلاخور و بروجرد در ادوار گذشته بهترین گواه لرزه خیزی استان لرستان است.

مطابق نظر کارشناسان بخشهای شمالی استان لرستان در مجاورت راندگی اصلی زاگرس قرار دارند و شهرستان های دورود، بروجرد، مناطق مسکونی واقع در دشت سیلاخور و بخش های جنوبی الیگودرز و شول آباد در خطر بالای زلزله قرار دارند.

کد مطلب 3012347

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