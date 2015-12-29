اوقاف استان سمنان سرمایه گذاری در ۶۳ پروژه را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان، حجت الاسلام عبدالله واحدی در حاشیه بازدید از پروژه‌های سرمایه‌گذاری موقوفات در شاهرود اظهار کرد: در حال حاضر، ۶۳ مورد از رقبات مستعد سرمایه‌گذاری در استان شناسایی شده است.

وی افزود: این پروژه‌ها توسط تیم‌های ارزیابی که در ادارات اوقاف و امور خیریه شهرستان‌های استان از مهندسان و متخصصان امر تشکیل شده، در حال بررسی و مطالعه است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان با اشاره به اینکه بخشی از این پروژه‌ها تجاری، خدماتی و مسکونی است، گفت: موقعیت مکانی، نوع کاربری، متراژ زمین، ارزش سرمایه‌گذاری و توجیه اقتصادی طرح‌ها از شاخصه‌های اولویت‌بندی این رقبات است.

واحدی که در صدر هیئتی از مدیران اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان و تعدادی از سرمایه‌گذاران شهرستان شاهرود در حال بازدید از روند پیشرفت عملیات اجرایی این پروژه‌های سرمایه‌گذاری بود، افزود: با توجه به وجود موقوفات زیادی در سطح استان با کاربری‌های زراعی و باغ، برخی از پروژه‌های در حال مطالعه در حوزه کشاورزی است.

وی تصریح کرد: با توجه به مشکل کمبود آب در استان و معضل موجود در بخش کشاورزی بسیاری از این دست موقوفات رها شده و جهت بهره‌برداری مجدد از این موقوفات لازم است استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری که در برخی از استان‌های کویری مانند یزد استفاده‌ شده را در دستور کار قرار دهیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان با بیان برخی از مزایای استفاده از شیوه‌های نوین گفت: بر اساس نظر کارشناسان این شیوه بسیار به صرفه‌تر از سایر شیوه‌ها، حتی آبیاری قطره‌ای است.

وی در خاتمه با اشاره به لزوم تغییر رویکرد در حوزه کشاورزی از سنتی به شیوه‌های جدید و علمی روز، گفت: همچنین در برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در موقوفات مستعد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، مقرر شده با هماهنگی و اخذ نظر کارشناسان و متخصصان جهاد کشاورزی، الگوی متناسب کشت در هر منطقه استان اخذ و بر اساس نظرات کارشناسی نسبت به اجرای فرآیند سرمایه‌گذاری اقدام شود.