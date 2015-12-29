  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۸ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۴۶

داعش ۵۰۰ میلیون دلار از قاچاق هروئین در افغانستان در آمد دارد

داعش ۵۰۰ میلیون دلار از قاچاق هروئین در افغانستان در آمد دارد

اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه تخمین زده که تروریست های داعش از محل قاچاق هروئین تولید شده در افغانستان، ۵۰۰ میلیون دلار درآمد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «آوا»،  گروه تروریستی داعش که این روزها حضورش در افغانستان خبرساز شده؛ گویا منبع مالی مطمئن و سرشاری برای تأمین پول مورد نیاز خود پیدا کرده‌ است.

بر اساس گزارش خبرگزاری «اینترفاکس» روسیه، اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه اعلام کرده است: شعبه افغانستان داعش تاکنون از قاچاق هروئین تولید شده در افغانستان، حدود ۵۰۰ میلیون دلار درآمد داشته است.

گروه داعش از این پول‌ها برای تهیه سلاح و جذب و جلب جوانان فقیر افغانستان استفاده می‌کند؛ نیروهای جدا شده از طالبان هم هدف خوبی برای نیروگیری داعش هستند.

لازم به ذکر است برخی از رسانه‌ها ی این کشور بیان داشتند که گروه تروریستی داعش در ایالت «ننگرهار» رادیویی را با نام «صدای خلافت» را  فعال کرده است. «ناصر کامه وال»، یکی ازاعضای شورای ایالت ننگرهاربیان داشت: این رادیو در شهر «جلال آباد» و تمام بخش های ننگرهار پخش می‌شود که در آن گروه داعش ضمن صدور فتوا بر ضد حکومت افغانستان از جوانان این کشور می‌خواهند به آنان بپیوندند.

کد مطلب 3012351
علی کاووسی نژاد

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها