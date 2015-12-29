داعش ۵۰۰ میلیون دلار از قاچاق هروئین در افغانستان در آمد دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «آوا»، گروه تروریستی داعش که این روزها حضورش در افغانستان خبرساز شده؛ گویا منبع مالی مطمئن و سرشاری برای تأمین پول مورد نیاز خود پیدا کرده‌ است.

بر اساس گزارش خبرگزاری «اینترفاکس» روسیه، اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه اعلام کرده است: شعبه افغانستان داعش تاکنون از قاچاق هروئین تولید شده در افغانستان، حدود ۵۰۰ میلیون دلار درآمد داشته است.

گروه داعش از این پول‌ها برای تهیه سلاح و جذب و جلب جوانان فقیر افغانستان استفاده می‌کند؛ نیروهای جدا شده از طالبان هم هدف خوبی برای نیروگیری داعش هستند.

لازم به ذکر است برخی از رسانه‌ها ی این کشور بیان داشتند که گروه تروریستی داعش در ایالت «ننگرهار» رادیویی را با نام «صدای خلافت» را فعال کرده است. «ناصر کامه وال»، یکی ازاعضای شورای ایالت ننگرهاربیان داشت: این رادیو در شهر «جلال آباد» و تمام بخش های ننگرهار پخش می‌شود که در آن گروه داعش ضمن صدور فتوا بر ضد حکومت افغانستان از جوانان این کشور می‌خواهند به آنان بپیوندند.