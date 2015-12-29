جهش فناوری های روباتیکی در سال ۲۰۱۵

به گزارش خبرگزاری مهر، اینکه سیستمهای روباتیکی بتوانند وارد زندگی روزمره شده و با انجام کارهایی نظیر جابجایی محموله ها و امدادرسانی در مواقع بحرانی به نیروهای انسانی کمک کنند، نشان از توجه دانشمندان به این عرصه در حال شکوفایی فناوری های نوین دارد.

نشریه تکنولوژی ریویو می نویسد: اوایل سال ۲۰۱۵ بود که شرکت آمازون چشم انداز جدید و البته کاربردی برای روباتها ارایه کرد که طی آن از این ماشینهای هوشمند بتوان برای جابجایی محموله ها استفاده کرد.

چالش «برداشتن و جابجایی» آمازون در حین برگزاری کنفرانسی در حوزه علوم روباتیکی برپا شد تا محققان علاقمند به این حوزه بتوانند تازه ترین دستاوردهای خود را به نمایش بگذارند.

در این چالش جایزه ۲۵ هزار دلاری برای برنده ارایه کننده روباتی در نظر گرفته شد که به راحتی بتواند وسیله ای را از طبقات انبار آمازون برداشته و با بیشترین سرعت ممکن جابجا کند.

چند ماه بعد، آژانس پروژه های تحقیقات پیشرفته دفاعی آمریکا موسوم به دارپا رقابت روباتیکی بزرگی را برگزار کرد که از حمایت مالی ارتش این کشور برخوردار بود. این رقابت با هدف شبیه سازی امدادرسانی در شرایط بحرانی نظیر فاجعه اتمی فوکوشیما در ژاپن برگزار شد.

روباتهایی که در این رقابت حضور یافتند عمدتا از نوع روباتهای انسان نما با قابلیت حضور در شرایط بسیار خطرناک بودند. جایزه نخست این رقابت دو میلیون دلار عنوان شده بود.

سال ۲۰۱۵ را می توان سال خودروهای خودران نیز به شمار آورد. در این سال شرکتهای همچون اپل، Uber و حتی شرکت چینی Baidu به گوگل و شرکت های خودروسازی برتر جهان ملحق شدند تا نسل جدیدی از خودروهای خودران را ارایه کنند.

در این سال خودروسازی تسلا که به ساخت خودروهای تمام برقی شهرت دارد از خودروی خودران Model S رونمایی کرد که با بهره گیری از فناوری پیشرفته حسگر محیطی و جاده ای، رانندگی خودکار را در بالاترین سطح ایمنی به سرنشینان هدیه می کند.