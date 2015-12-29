به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار منطقه ۱۳ با اشاره به پرونده ۳۰ ساله شهرک زیتون مجاور پارک ملی سرخه حصار گفت: همان طور که بارها در رسانه ها مطرح شد این پرونده مربوط به اختلاف مالکان با وزارت جهاد کشاورزی است. اما از آن جا که شهرداری خود را مسئول رفاه حال شهروندان می داند تلاش کردیم تا با برگزاری چندین جلسه با فرماندار و استانداری صدای مالکان را به گوش دولتمردان برسانیم.

هادی ذاکری با بیان اینکه شهرداری به هیچ عنوان اجازه ساخت و ساز در محدوده حریم منطقه ۱۳ را نمی دهد، اظهار کرد: حریم منطقه فاقد کاربری است و به همین دلیل مجوزی برای ساخت و ساز صادر نمی شود جز در روستاهایی که از قبل وجود داشتند و دارای طرح هادی باشند.

وی افزود: طبیعتاً در مورد شهرک زیتون هم هیچ گونه مجوزی از سوی شهرداری تهران صادر نشده و اگر قرار باشد مجوزی صادر شود تنها از طریق وزارت جهاد کشاورزی، استانداری و کل مجموعه دولت ممکن است. دلیل این امر هم آن است که این بخش هنوز فاقد کاربری تعریف شده است.

شهرداری منطقه ۱۳ با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی باید در خصوص ذی‌نفعان این پروژه تعیین تکلیف کند، تصریح کرد: دولت می تواند جایگزین زمین هایی که در گذشته به مردم فروخته و سند صادر شده است، زمین معوض دهد یا مبلغ آن را پرداخت کند. در هر صورت شهرداری هیچ گونه مسئولیتی در قبال این موضوع ندارد.

ذاکری در پایان به نقش واسطه گری شهرداری تهران در این موضوع پرداخت و گفت: من با فرماندار تهران در این خصوص چندین جلسه گذاشتم و اطلاع دارم که فرمانداری و استانداری موضوع را پیگیری می کنند. ما صدای مردم را به گوش دوستان در دولت رسانده ایم و واسطه شدیم. اما هنوز نتیجه قطعی به ما اعلام نشده است.