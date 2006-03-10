پنجاه هزار نفر در مصر ممنوع الخروج هستند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه سعودي " الوطن "،" حافظ ابوسعده " دبير كل سازمان حقوق بشر مصر با بيان اين مطلب خاطر نشان كرد: تلاش براي اعمال قانون فوق العاده در مصربه طورعلني به دستگاه امنيت اين كشور قدرت گسترده و فوق القاعده اي داده است تا با روح قانون مخالف كنند و بندهاي قانون اساسي را مورد تعدي و تجاوز قراردهند .



وي افزود : اين درحالي است كه براساس اعلاميه حقوق بشر، كسي نمي تواند جلوي هيچ شهروندي را براي ترك وطنش بگيرد مگر به شروطي ازجمله محكوميت حكم قضائي و يا در مظان اتهام بودن .

دراين بين گروه اخوان المسلمين بيشترين تعداد ممنوع السفرها را تشكيل مي دهند كه رهبران آن عبارتند از" مهدي عاكف "، دكتر جمال حشمت و علي عبدالفتاح رئيس مركز گفتگو و يكي از نزديكان به گروه .