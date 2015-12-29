سعید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آلودگی کیفیت هوای ارومیه طی هفته گذشته برای گروه‌های سنی حساس افزود: عامل آلاینده هوا در ارومیه ذرات ۲.۵ میکرون هستند که شاخص این ذرات در هوای شهر امروز عصر به ۱۰۵ میکروگرم رسیده است.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام مسئولان هواشناسی استان رطوبت هوای شهر بین ۶۲ تا ۹۹ درصد است و علت آلودگی هوا نیز به پایداری آن در طی روزهای اخیر بازمی گردد که احتمال کاهش آن از فردا وجود دارد.

سرپرست معاونت پایش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اعلام اینکه منشأ ذرات داخلی بوده و پایداری و سردی هوا آن را تشدید می‌کند ادامه داد: از میزان آلودگی هوا در سایر شهرستان‌های استان گزارشی ارسال نشده است.

موسوی با هشدار به تردد گروه‌های سنی حساس عنوان کرد: توصیه می‌شود ساکنان شهر به ویژه بیماران قلبی و عروقی، کودکان، کهنسالان و بیماران خاص در مواقع آلودگی هوا از تردد در سطح خیابان‌های شهر پرهیز کنند.

سرپرست معاونت پایش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر میزان استاندارد ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون، ۴۰.۵ میکروگرم بر متر مکعب و میزان استاندارد ذرات بزرگ‌تر از ۲.۵ میکرون یا همان pm۱۰ نیز ۱۵۰ میکروگرم بر مترمکعب است.

وی همچنین از سنجش میزان آلودگی صوتی در سطح شهر ارومیه خبر داد و اظهارداشت: میزان آلودگی صوتی در ۵ نقطه ازسطح شهر ارومیه از جمله خیابان شهید عطایی، میدان ولایت فقیه، ایالت، فلکه مخابرات و پارک جنگلی مورد سنجش قرار گرفت.

موسوی اضافه کرد: با توجه به نتایج حاصله میزان صوت اندازه گیری شده با توجه به نوع پهنه به غیر از پارک جنگلی بیش از استاندارد حد مجازآلودگی صوتی است.

وی با بیان اینکه واحد اندازه گیری میزان صوت دسی بل (db) است افزود: طبق ماده ۲ آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی مناطق موجود به ۵ پهنه مسکونی، تجاری-مسکونی، تجاری- اداری، مسکونی- صنعتی و صنعتی تقسیم بندی می‌شوند که حد مجاز آلودگی صوتی برای هر پهنه میزان مشخصی است.