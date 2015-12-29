به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الرایه قطر در خبری اعلام کرد که باشگاه السد قطر با مرتضی پورعلی گنجی به توافق رسیده است و این بازیکن در نقل و انتقالات زمستانی راهی تیم السد خواهد شد. این روزنامه نوشته است: «مرتضی جانشین "لی" مدافع کُره‌ای قطر می‌شود تا خط دفاعی السد مستحکمتر شود.»

در ادامه این خبر آمده است: «پورعلی گنجی از سال 2010 کارش را با تیم نفت شروع کرد و سپس برای یک فصل به تیم تیانجین چین رفت. او اولین دیدار ملی خود را در دیدار تدارکاتی ایران مقابل عراق انجام داد و سپس در جام ملتهای آسیا برای ایران بازی کرد. در حال حاضر باید منتظر ماند تا باشگاه السد جذب این بازیکن را به صورت رسمی در روزهای آینده به همراه جزئیات توافق اعلام کند.»