اعلام نتایج تیمی و انفرادی/سهم نماینده کرمانشاه ۱ نشان نقره شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی جوانان و بزرگسالان مردان کشور پیش از ظهر امروز سه شنبه با حضور رئیس فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران در شهرستان گیلانغرب برگزار و با اعلام نتایج تیمی و انفرادی به کار خود پایان داد.

بر پایه این گزارش در رده جوانان ۱۸ تیم متشکل از ۴۹ ورزشکار و در رده بزرگسالان ۸۰ ورزشکار در قالب ۲۲ تیم در این مسابقات به رقابت پرداختند.

مسابقات رده جوانان در مسافت ۸ کیلومتر و مسابقات رده بزرگسالان در مسافت ۱۲ کیلومتر از منطقه میاندار منتهی به سد سراب گیلانغرب برگزار شد.

در رده جوانان این رقابت‌ها همدان عنوان نخست را بدست آورد، آذربایجان شرقی دوم شد و تیم خراسان رضوی نیز حائز رتبه سوم این دوره از مسابقات گردید.

همچنین در رده بزرگسالان تیم فارس قهرمان این دوره از مسابقات شد، تیم آذربایجان شرقی دوم و تیم ایلام نیز بر سکوی سوم ایستاد.

دبیر هیئت دو و میدانی شهرستان کرمانشاه با اعلام نتایج انفرادی این مسابقات گفت: در رده جوانان عطا اسدی و مهدی هژیرخواه از استان آذربایجان شرقی به ترتیب عناوین اول و دوم را بدست آوردند، ایمان طالبی رسا از استان همدان سوم شد، علیرضا خطیبی از شیراز عنوان چهارم را به خود اختصاص داد، علی رستمی از استان قزوین پنجم و امیرفاضلی نسب از مرکزی نیز در رده ششم معرفی شد.

حسین امیری افزود: در گروه بزرگسالان نیز محمدرضا ابوترابی از استان اصفهان صاحب نشان طلا شد، حسین کیهانی از استان کرمانشاه مدال نقره را بر گردن آویخت، جواد صیادی از شیراز نشان برنز را بدست آورد، همایون همتی از کرمانشاه چهارم و رحیم عبدی از استان تهران نیز رتبه پنجم را کسب کرد، حسن عابدی از شیراز در جایگاه ششم معرفی شد.

بر اساس تصمیم فدراسیون دو ومیدانی نفرات اول تا چهارم رده‌های جوانان و بزرگسالان این مسابقات اسفند ماه امسال به مسابقات آسیایی بحرین اعزام می‌شوند همچنین حسین کیهانی و همایون همتی از استان کرمانشاه نیز برای مسابقات آسیایی بحرین انتخاب شدند.

دبیر هیئت دو و میدانی استان کرمانشاه نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این مسابقات در شرایطی بسیار عالی و آب و هوای معتدل و در منطقه‌ای ایده آل برگزار شد و با حمایت فدراسیون اکیب اجرایی و داوری بسیار توانمند در این مسابقات عمل کردند و خوشبختانه هیچ گونه اعتراضی از سوی شرکت کنندگان نداشتیم.

علیرضا نور محمدی با تقدیر از زحمات سرهنگ ویسی فرماندهی انتظامی گیلانغرب در راستای برقراری نظم و امنیت این مسابقات گفت: اداره ورزش و جوانان و نیز هلال احمر این شهرستان همکاری مطلوبی به عمل آوردند.

وی با تقدیر از حمایت‌های مجید کیهانی رئیس فدراسیون دو و میدانی کشور گفت: از سوی ایشان سری کامل تجهیزات دو و میدانی به شهرستان گیلانغرب اهدا شد.

نور محمدی گفت: به یاری خداوند مسابقات در سلامتی کامل برگزار شد و امیدواریم در آینده نیز میزبان مسابقات ورزشی در این شهرستان باشیم.