سمینار سلول های بنیادی و دندانپزشکی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیرجلال عباسی با بیان اینکه سمینار سلول های بنیادی و دندانپزشکی بازساختی در بیماری های دهان، فک و صورت طی روزهای ۱۰ و ۱۱ دی ماه جاری به همت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات جراحی فک و صورت و ستاد فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری در دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی تهران برگزار می شود، تصريح كرد: محورهای متعددی از جمله پيوندهاي استخواني و مواد جايگزين استخوان و القا و هدايت بهينه سلولهاي بنيادي جهت جايگزيني بافت های از دست رفته در این سمینار مورد بررسی قرار می گیرند.

وي ادامه داد: استاد برجسته پروفسور رابرت هیل از کشور انگلستان برای سخنرانی در این کنگره حضور خواهد داشت. همچنين از اساتيد بنام و ممتاز ايراني كه در زمينه استفاده از سلول هاي بنيادي در دندانپزشكي تحقيقات و تجارب ارزشمندي داشته اند، بهره خواهيم برد.

عباسی، هدف از برگزاری این سمینار را تبادل اطلاعات و ایجاد مسیری برای گسترش تحقیقات و بهینه سازی چنین مجامع علمی دانست.

وی با انتقاد از اینکه متاسفانه در برخي از كنگره ها هدف اصلي و علمي آن تحت تاثير نمايشگاه تجهيزات و خريد و فروش مواد مصرفي دندانپزشكي قرار مي گيرد، ادامه داد: تلاش کرده ایم كه این سمينار به دور از مباحث تجاری باشد و نمایشگاه تجهیزات پزشکی در جهت نام و هدف سمينار باشد. ذر اين راستا تصميم گرفته شد كه حضور و شركت دانشجويان و رزيدنت ها در كنگره رايگان باشد.

عباسی با عنوان این مطلب که این کنگره دارای حداکثر امتیاز بازآموزی بوده و ۱۵ سخنران مدعو دارد، گفت: در پايان جا دارد از رياست كنگره دكتر محمد بيات و دبير علمی، دكتر نغمه بهرامي و مسول كميته دانشجويي دكتر ارغوان تنكابني و دبير اجرايي دكتر سيد عليرضا پرهيز و كميته اجرايي كه در برگزاري بهينه اين سمينار همكاری دارند، كمال تشكر را داشته باشم.