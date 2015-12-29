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۸ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۵۹

با حضور سیل عظیم مشتاقان؛

جشن نبوت در حرم مطهر رضوی برگزار شد

جشن نبوت در حرم مطهر رضوی برگزار شد

مشهد- همزمان با سالروز میلاد پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی(ص) و امام جعفر صادق(ع) مراسم جشن باشکوهی با حضور مسئولان و مجاوران حرم رضوی در تالار اماکن متبرکه حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که صبح سه شنبه با حضور نماینده ولی فقیه در خراسان و تولیت آستان قدس رضوی، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، تولیت حرم مطهر حضرت معصومه(س) و استاندار خراسان رضوی برگزار شد شاعران و ذاکران اهل بیت با سروده هایی در وصف رسول مکرم اسلام به مدیحه سرایی و شعرخوانی پرداختند.

در این مراسم که با قرائت محمد جواد پناهی قاری بین المللی و مدیحه سرایی و مولودی خوانی ذاکران اهل بیت سید جعفر ماه رخسار، علی خوش چهره و مرتضی طاهری همراه بود شرکت کنندگان در این مراسم به سرور پرداختند.

همخوانی سرود توسط گروه ثامن الحجج (ع) و قرائت اشعار آئینی در وصف رسول مهربانی و امام صادق(ع) توسط محمد رضا غفور زاده از دیگر برنامه های این مراسم همراه با پذیرایی با شیرینی و شربت از زائران و مجاوران حاضر بود.

گفتنی است در شامگاه دوشنبه نیز مراسمی با همین محوریت در رواق امام خمینی(ره) و با سخنرانی امام جمعه موقت تهران حجت الاسلام احمد خاتمی با حضور خیل عظیم زائران و مجاوران در حرم مطهر برگزار شد.

مراسم بزرگداشت هفته وحدت و میلاد رسول اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) شامگاه سه شنبه و همزمان با سالروز ولادت پیامبر رحمت پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در رواق امام خمینی(ره) برگزار می شود.

کد مطلب 3012375

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