جشن نبوت در حرم مطهر رضوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که صبح سه شنبه با حضور نماینده ولی فقیه در خراسان و تولیت آستان قدس رضوی، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، تولیت حرم مطهر حضرت معصومه(س) و استاندار خراسان رضوی برگزار شد شاعران و ذاکران اهل بیت با سروده هایی در وصف رسول مکرم اسلام به مدیحه سرایی و شعرخوانی پرداختند.

در این مراسم که با قرائت محمد جواد پناهی قاری بین المللی و مدیحه سرایی و مولودی خوانی ذاکران اهل بیت سید جعفر ماه رخسار، علی خوش چهره و مرتضی طاهری همراه بود شرکت کنندگان در این مراسم به سرور پرداختند.

همخوانی سرود توسط گروه ثامن الحجج (ع) و قرائت اشعار آئینی در وصف رسول مهربانی و امام صادق(ع) توسط محمد رضا غفور زاده از دیگر برنامه های این مراسم همراه با پذیرایی با شیرینی و شربت از زائران و مجاوران حاضر بود.

گفتنی است در شامگاه دوشنبه نیز مراسمی با همین محوریت در رواق امام خمینی(ره) و با سخنرانی امام جمعه موقت تهران حجت الاسلام احمد خاتمی با حضور خیل عظیم زائران و مجاوران در حرم مطهر برگزار شد.

مراسم بزرگداشت هفته وحدت و میلاد رسول اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) شامگاه سه شنبه و همزمان با سالروز ولادت پیامبر رحمت پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در رواق امام خمینی(ره) برگزار می شود.