در حمله انتحاری ایالت خیبرپختونخواه پاکستان ۱۸ نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، رئیس پلیس شهر «مردان» ایالت خیبر پختوانخواه پاکستان حمله انتحاری در نزدیک اداره ثبت احوال این شهر را تایید کرد. عامل انتحاری با موتور سیکلت به درب ورودی اداره ثبت احوال شهر» مردان» نزدیک شد و خود را منفجر کرد. در اثر این حمله انتحاری ۱۸ نفر کشته و ۴۷ نفر دیگر زخمی شدند.

زخمی ها فوراً به بیمارستانهای نزدیک انتقال داده شدند در حالیکه در تمام بیمارستانهای شهر «مردان» حالت فوق العاده اعلام شده است. هنگام وقوع انفجار تعداد زیادی از مراجعین در اداره ثبت احوال شهر مردان حضور داشتند. انفجار به قدری شدید بود که به ساختمان مذکور خسارتهای کلی وارد کرد و شیشه های ساختمانهای اطراف نیز شکسته شد.

«نواز شریف » نخست وزیر و «چودری نثار علی» وزیر کشور پاکستان این حمله تروریستی را به شدت محکوم کردند و با بازماندگان این حمله انتحاری اظهار همدردی کردند.