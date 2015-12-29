رئیس رسانه ملی به عیادت محمدعلی کشاورز رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سرافراز رييس سازمان صدا و سيما ۷ دی‌ماه همزمان با شب میلاد حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ص) به عیادت محمد علی کشاورز بازیگر با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون رفت.

رئیس سازمان صدا و سیما ضمن آرزوی سلامتی برای محمدعلی کشاورز گفت: آقای كشاورز از هنرمندان ارزشمند كشور هستند و براي ايشان آرزوی سلامت و تندرستی دارم و بايد به جوانان عزيزی كه قصد ورود به رشته‌های هنری را دارند، توصيه كرد كه افرادی چون محمدعلی كشاورز را الگلوی فعاليت های هنری خود الگو قرار دهند.

سرافراز تصريح كرد: سريال‌هايی كه آقای كشاورز بازی كرده‌اند ماندگار هستند و هيچگاه مخاطب خود را از دست نمی‌دهند زيرا بازی استاد كشاورز از نظر محتوا و معنا اثربخش و تاثيرگذار است و به همين دليل پس از پخش چند باره آنها از تلويزيون هنوز مخاطبان زيادی دارد.

در اين ديدار، محمدعلي كشاورز ضمن تشكر از رئيس رسانه ملی جهت عیادت از او، برای سرافراز آرزوی توفيق كرد و به رئیس رسانه ملی گفت: امروز يكی از بهترين روزهای زندگی من است و از اينكه به منزل من آمدید خوشحالم و تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به برخی از بازی‌هایی که در سريال های تلويزیونی کرده است، گفت: به جوانایي كه علاقمند به هنر هستند بطور جدی توصيه می كنم نسبت به كشور و فرهنگ مردم شناخت به دست آورند تا آثار هنری ارزشمندي را پديد آورند.

بازیگر سریال «پدرسالار» يادآور شد: به هنرمندان و بازيگران توصيه می كنم كه جای جای ايران را ببينند و با فرهنگ های مختلف آشنا شوند تا بتوانند در ايفای نقش خود موفق ظاهر شوند. بازيگر بايد با محتوا و معنای نقش خود ارتباط برقرار كند وگرنه مخاطب هم با تماشای تلاش آنها ارتباط برقرار نخواهد كرد.

وی اظهار کرد: هنرمند بايد خود را از پليدی‌ها دور نگه دارد تا تاثير بيشتری را جامعه داشته باشد.

در اين ديدار پورمحمدی معاون سيما، نعمتی مديركل روابط عمومي و طائب مدير دفتر محمد سرافراز نیز حضور داشتند.