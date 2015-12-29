امیدواریم تا سال آینده داعشی در منظقه نباشد

به گزارش خبرگزاری مهر، جشن بزرگ میلاد رسول اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) به همت مجمع جهانی تقریب و سازمان بسیج مستضعفین شامگاه دوشنبه با حضور تعدادی از مهمانان داخلی و خارجی بیست نهمین کنفرانس وحدت اسلامی و جمع کثیری از مردم تهران در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) تهران برگزار شد.

آیت الله محسن اراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی طی سخنانی در این مراسم ضمن تبریک ولادت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) و امام صادق(ع) و هفته وحدت، گفت: میلاد رسول اکرم(ص) زیباترین آفریده جهان هستی و کامل ترین دست ساخت خدا، بزرگترین نعمتی است که خدای بزرگ به ما ارزانی داشته است.



وی افزود: خدا را سپاس می گوییم که نعمت رسول اکرم(ص) را بر ما ارزانی کرده و حال که این نعمت را به ما ارزانی کرده این نعمت را با ظهور حضرت مهدی (عج) تکمیل کند.



دبیر کل مجمع جهانی تقریب ابراز امیدواری کرد: سال آینده در حالی این روز را جشن بگیریم که دیگر داعشی در منطقه نباشد و شاهد امنیت و آرامش در کشور های منطقه باشیم.



آیت الله اراکی افزود: سال آینده در حالی این روز را جشن بگیریم که دیگر شاهد درگیری در سوریه و عراق، بحرین، یمن و سایر کشور های اسلامی نباشیم و همچنین شاهد آزادی زندانیان نیجریه بویژه شیخ زکزاکی باشیم.



وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم خداوند دست رحمت بر سر مسلمین بکشد و شاهد یک جامعه همدل و واحد باشیم؛ جامعه ای که رسول گرامی اسلام ما را به برقراری آن دستور داده اند.