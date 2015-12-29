هشدار درباره اقدامات تروریستی در الجزایر و تونس در جشن های سال نو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، منابع آگاه اعلام کردند: دستگاه های اطلاعاتی آمریکا، دستگاه های اطلاعاتی تونس و الجزایر را در جریان تحرکات تروریست هایی که قصد اقدامات تروریستی با مواد تشعشع زای خطرناک دارند قرار داده اند.

در همین راستا مقامات این دو کشور از بیم حملات تروریستی، اقدامات استثنایی و پیشگیرانه ای در آستانه سال نو میلادی با توجه به تعداد زیاد گردشگران الجزایری که به تونس می روند به عمل آورده اند.

در همین راستا نیروهای امنیتی اقدام به ایجاد پست های ایست و بازرسی خودروها و افراد هنگام ورود به تونس یا ترک این کشور قرار داده اند.

منابع آگاه امنیتی اعلام کرده اند که حدود ۹۰۰ هزار گردشگر از الجزایر به تونس می روند تا تعطیلات سال نو میلادی را در تونس به ویژه استانهای تونس، الحمامات،بنزرت و سوسه بگذرانند.

به گفته این منابع، دستگاه های امنیتی تونس این هشدارها را جدی گرفته اند و نیروهای امنیتی الجزایری همکاری اطلاعاتی قابل توجهی با تونس برای تامین امنیت امنیت جشن های سال نو میلادی دارند.

این در حالی است که ناجم الغرسلی وزیر کشور تونس قبلا از آماده باش با توجه به خطرات احتمالی خبر داده بود.باجی قائد السبسی رئیس جمهوری تونس نیز حالت فوق العاده در این کشور را به مدت دو ماه تمدید کرده بود.