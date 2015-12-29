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۸ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۰۵

«ایهود اولمرت» به ۱۸ ماه حبس محکوم شد

«ایهود اولمرت» به ۱۸ ماه حبس محکوم شد

نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی به جرم رشوه خواری محکوم به گذراندن یک دوره حبس ۱۸ ماهه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، «ایهود اولمرت» نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی به جرم رشوه خواری به ۱۸ ماه زندان محکوم شد.

دادگاه بدوی پیشتر در سال ۲۰۱۴ میلادی دوره محکومیت اولمرت را شش سال اعلام کرده بود حال آنکه دادگاه عالی با تجدید نظر این حکم را به میزان فعلی کاهش داد.

جرم اولمرت ۷۰ ساله به دوره پیش از نخست وزیری وی باز می گردد. وی در پرونده موسوم به «تالنسکی» متهم به فساد مالی و دریافت رشوه از یک تاجر آمریکایی در زمانی شده است که سمت شهرداری بیت المقدس را بر عهده داشت.

اولمرت که در سال ۲۰۰۹ از سمت خود کناره گیری کرد، اولین کسی است که با سابقه نخست وزیری در رژیم صهیونیستی روانه زندان می شود.

آغاز دوران محکومیت وی از ۱۵ ماه فوریه سال میلادی آینده (۲۰۱۶) آغاز می شود.

کد مطلب 3012412
مریم خرمایی

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