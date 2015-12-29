فراخوان بخش تبلیغات فیلم جشنواره فجر تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عابدی مدیر بخش تبلیغات فیلم سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر گفت: به دلیل درخواست مکرر متقاضیان حضور در بخش مسابقه تبلیغات فیلم، فراخوان بخش تبلیغات سی و چهارمین جشنواره فیلم فیلم فجر تمدید شد.

وی ادامه داد: با توجه به این درخواست ها مهلت ارسال آثار بخش تبلیغات فیلم جشنواره فجر تا ۱۰ دی ماه تمدید شده است.

مدیر بخش تبلیغات فیلم سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر یادآور شد: متقاضیان می توانند آثار خود را تا پایان وقت اداری ۱۰ دی ماه به دبیرخانه جشنواره به نشانی خیابان ولی عصر (عج)، بالاتر از پارک ساعی، نرسیده به ایستگاه توانیر، نبش کوچه احتشام، شماره ۲۴۵۴، ساختمان رسانه های تصویری، نیم طبقه چهارم ارسال کنند.

در فراخوان بخش تبلیغات سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر آخرین مهلت ارائه آثار ۷ دی ماه ٩٤اعلام شده بود.

سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر از تاریخ ۱۲ تا ۲۲ بهمن‌ماه به دبیری محمد حیدری برگزار می شود.