فرار تروریست ها از «مهین» در حمص/پیشروی در حومه درعا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، منابع سوری اعلام کردند: ارتش سوریه به عملیات نظامی در شیخ مسکین در حومه درعا ادامه می دهد و بر برخی ساختمان ها مسلط شده است و در حال حرکت به سوی السکران در شرق این شهر است.

ارتش سوریه در جاده ابطح در حومه درعا با موشکهای هدایت شونده مواضع وابسته به تروریست ها را هدف قرار داد که در این عملیات شماری از تروریستها کشته و شماری دیگر زخمی شدند و ادوات آنها نیز منهدم شد.

منابع سوری از تسلط کامل ارتش سوریه بر مرکز تیپ ۸۲ و تپه الهش به طور کامل و سیطره ارتش بر بخش شمال شرقی در شهر شیخ مسکین در حومه درعا و کشته و زخمی شدن شماری از تروریستها خبر دادند.

در حومه حمص نیز ارتش سوریه بر کوه مهین الصغیر مسلط شد.منابع سوری از پیشروی های ارتش سوریه به داخل مهین و فرار داعشی از آن در حومه حمص خبر دادند.

این درحالی است که برخی منابع از تسلط ارتش بر مهین و روستای الحوارین در حومه حمص خبر می دهند.

در دیرالزور، جنگنده های سوری مراکز وابسته به تروریستها را در المریعیه و الجفره هدف قرار دادند.

ارتش سوریه در حومه لاذقیه بر القصب و برج القصب استراتژیک مسلط شد و به پیشروی در این منطقه ادامه می دهد.