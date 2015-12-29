کارگاه ۳ روزه صدا با هدف ارتقای بخش فنی تئاتر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این کارگاه که با استقبال دست اندرکاران صدا از مجموعه های تئاتری تهران و نقاط مختلف کشور، اساتید و دانشجویان این رشته همراه بود، افشین خورشید باختری مدیر بخش کارگاههای تخصصی جشنواره در سخنان کوتاهی ضمن تقدیر از استقبال حاضران از این کارگاه با اشاره به اهمیت و نقش صدا و اجرای صدا در تئاتر منطبق با آخرین تکنولوژی ها و دستاوردهای تئاتر دنیا، ابراز امیدواری کرد تا برگزاری چنین کارگاه‌هایی به شکل مستمر بتواند در تحول کیفی و کمی حوزه صدا تئاتر کشور مفید واقع شود.



وی با اشاره به سوابق علمی و تجربی ارزشمند مائورو بوتافاوا مدرس این کارگاه سه روزه به شرکت کنندگان کارگاه پیشنهاد کرد تا با توجه به فرصت بوجود آمده توسط دبیرخانه سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر که با تدبیر دبیر جشنواره سعید اسدی حاصل شده نهایت بهره را از این کارگاه کسب کنند.

روز اول این کارگاه هفت ساعته که به مدت سه روز برگزار می شود به پیشنهاد مائورو بوتافاوا به طرح مسائل و مباحث فنی ، هنری و تئوری در حوزه صدا اختصاص یافت و قرار شد تا کارگاه در دو بخش مجزای تئوری و عملی برگزار شود.

مائورو بوتافاوا در این کارگاه ۳ روزه تجربیات خود در تئاتر را برای شرکت کنندگان بیان و تشریح کرد. استفاده از اپلیکیشن ها و کاربردهایشان ،معرفی انواع میکروفن ها و کاربردهای آنها در زمان و مکان های مختلف ، انواع کابل های مورد نیاز در زمینه صدا و کارایی آنها و نوع ساختارشان بخشی از سخنان این هنرمند ایتالیایی بود.



بوتافاوا تاکید کرد: در بخش صدا هم کار فنی و هم کار هنری لازم و ملزوم یکدیگر هستند و می بایست با تلفیق صحیح آن اثر بهتری به لحاظ دیداری، شنیداری و فنی برای مخاطب خلق کنیم چرا که اثر هنری مناسب به لحاظ کیفی در حوزه تئاتر در امور فنی به ویژه بخش صدا تاثیر بسزایی دارد. در ادامه این کارگاه سه روزه آشنایی با روش ها و ابداعات صدا در حوزه میکس و مسترینگ از دیگر بخش های کارگاه بود و بوتافاوا تاکید می کرد که مسترینگ آخرین فرصت برای اصلاح اشکالات شنیداری اثر و همچنین رساندن کیفیت آن به حداکثر ممکن است.

توانایی شناخت تکنولوژی صدای دیجیتال و کنسول های آنالوگ و دیجیتال، توانایی کار با پردازنده های سیگنال، توانایی ترکیب صدا (میکس) و نهایی سازی پروژ (مسترینگ) و همچنین توانایی کار با سخت افزار و نرم افزار های مربوطه محور مهم کارگاه سه روزه صدا بود. ضمن اینکه در این کارگاه بوتافاوا بر لزوم توجه به ۵ نکته و اصل مهم در حوزه صدای تئاتر و موسیقی تاکید کرد که عبارت بودند از: تولید صدا که در برگیرنده چگونگی استفاده از نرم افزارهای صداست، لوازم صدا و کاربردهای مختلف و متنوع میکروفون ها از جمله این بخش است، حمل و نقل که شامل کابل ها و اتصالات و کارهای مربوط به افکت ها و کارهای مربوط به پردازنده های دینامیک بوده و این بخش از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است و چهارمین اصل مربوط به تقویت صدا بوده و در حوزه باندهای صدا تعریف می شود و در نهایت، آگوستیک های طبیعی که در برگیرنده صداهای طبیعی موجود در محیط است.

پس از پایان این کارگاه ۳ روزه مقرر شد تا شرکت کنندگان در این نشست بر پایه یک طرح داستانی برای تئاتر، طراحی های خود در زمینه نور و صدا را با توجه به آموخته هایشان از دو کارگاه تخصصی نور و صدا به معرض نمایش بگذارند.

سومین کارگاه تخصصی در همین زمینه با عنوان «تئاتر تکنولوژیک» از روز سه شنبه ۸ دی‌ماه با حضور پروفسور والنتینا والنتینی در محل تئاتر شهر آغاز شده است.