پخش بیش از هزار دقیقه برنامه بمناسبت ۹ دی درصداوسيمای مرکز زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از صدا و سیمای مر کز زنجان، این مرکز با درک دقیق شرایط حساس کنونی و در آستانه یوم الله نهم دی ماه که روز تجلی دوباره حضور خیل عظیم مردم در حمایت از اعتقادات و همچنین ولایت فقیه و روز بیعت مجدد با آرمانهای اصیل و والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است ، برنامه ریزی های مدونی انجام داده است

معاونت صدای مرکز زنجان با تهیه و پخش بیش از ۲۲۰ دقیقه برنامه ازجمله ویژه برنامه حماسه حضور و پرداخت ویژه در برنامه های روتین سلام زنجان، آوا و نوا، ساعت به وقت جوانی، آخشاملار، یاشایش، به رنگ نوجوانی ، برنامه های تامینی پخش صدا و .... به پاسداشت حماسه ۹ دی اقدام خواهد کرد .

معاونت سیمای مرکز زنجان هم در نظر دارد با ویژه برنامه هایی با عناوین حماسه ۹ دی، انتخاب اصلح ، سخنرانی های ویژه این روز و پرداخت در برنامه های رویتن همچون گجه لر، آلاچیق، پخش خطبه های نماز جمعه، بیزیم ائللر ، نسل جوان، مثل باران و برنامه های تامینی و پخش ، به مدت ۷۷۰ دقیقه به تبیین اهداف فتنه های دشمن به ویژه فتنه بزرگ ۸۸ و لزوم هوشیاری ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی بپردازد.

معاونت خبر هم در نظر دارد با تهیه و پخش گزارش های خبری رادیویی و تلویزیونی، تفسیر ، بررسی رویدادهای ۹ دی، اخبار مکتوب به مدت ۷۵ دقیقه به حماسه ۹ دی پرداخت خواهد کرد.