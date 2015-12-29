لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه در کمیسیون مشترک در حال بررسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کمیسیون ضمن بازدید از بخش های مختلف سازمان و آشنایی با نحوه رصد مخاطرات شهر تهران در مرکز پایش و عملکرد سامانه های به کار رفته در مرکز فرماندهی در مراحل مختلف مدیریت بحران به بررسی سطح بندی حوادث در پایتخت و نحوه استفاده از بودجه های ملی برای مدیریت بحران در شهر تهران پرداختند.

امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشوردر مجلس شورای اسلامی با مثبت ارزیابی کردن برگزاری این نشست، گفت: شهرداری اقدامات خوبی برای مدیریت بحران انجام داده که جای تشکر بسیار دارد و این بازدید بسیار خوب به ما آرامش داد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، افزود: آنچه که بیش از پیش ما را نگران می کرد نبود برنامه ریزی درست در این حوزه بود که البته امروز متوجه شدیم اقداماتی صورت گرفته اما به طور حتم نیاز به فعالیت ها و برنامه ریزی های بیشتری دارد.

وی یاد آور شد: لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه کشور در حال حاضر در کمیسیون مشترک در حال بررسی است، پیگیری خواهد شد و تلاش می کنیم نگرانی های موجود در این زمینه را بر طرف کنیم.

وی با اشاره به پیشگامی شهرداری تهران در مدیریت بحران ، افزود: جای تشکر ویژه از شهرداری تهران و اقداماتی که سازمان مدیریت بحران شهر تهران بدون دریافت بودجه از دولت انجام داده اند، وجود دارد.

وی گفت: اینکه چه دستگاهی باید این حوادث را کنترل کند تا بتوان از خسارت های زیاد آن جلوگیری کرد نیاز به اقدامات و برنامه‌ریزی‌های بیشتری دارد لذا باید سرمایه گذاری‌های بیشتری انجام شود که برای رسیدن به این هدف عزم جدی نیاز است همچنین باید از بودجه ملی برای بهبود و ساماندهی اوضاع استفاده شود.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز در نشست مشترک با نمایندگان مجلس با اشاره به اهمیت تدوین و تصویب قانونی جامع در این حوزه برای تقویت جایگاه مدیریت بحران گفت: هدف غایی از قانون مدیریت بحران، حفظ جان و مال در برابر حوادث و سوانحی است که زندگی مردم را دچار اخلال می کند.

وی افزود: بر اساس مطالعات صورت گرفته ، کشور ما با توجه به مخاطرات موجود همچون زلزله و سیل و رانش زمین و .... جزو کشورهای سانحه خیز دنیاست. همچنین اگر سطح خطرپذیری تنها با استفاده از مخاطره زلزله مورد بررسی قرار گیرد ششمین کشور دنیا از نظر خطرپذیری هستیم.

وی گفت: با مطالعه و بررسی کشورهایی که از نظر خطرپذیری در رده پایین تری قرار دارند متوجه می شویم که آمادگی آنها برای پیشگیری، مقابله و بازتوانی بیشتر است.

دکتر صادقی یادآور شد: بررسی های صورت گرفته در این کشورها نشان می دهد که هماهنگی ها در قالب یک سند تحت عنوان قوانین جاری مدیریت بحران فراروی مسئولان قرار دارد . یکی از این پارامترها داشتن قوانین موضوعه خوب است. قوانینی که همه جوانب مدیریت بحران، یعنی اقدامات قبل حادثه برای کاهش خطرپذیری و اقدامات بعد از آن برای افزایش توان مقابله پیش بینی شده باشد.

جانشین شهردار در ستاد مدیریت بحران شهر تهران خاطرنشان کرد: این قوانین منعطف هستند و مسئولان را موظف کرده تا بعد از وقوع هر حادثه ، با توجه به درس آموزی های جدید ، این قوانین را به روز کنند.

وی در ادامه با اشاره به سابقه اجرای قانون مدیریت بحران در کشور شامل مرحله آزمایشی آن، تغییرات اعمال شده و در نهایت لایحه جدید مدیریت بحران گفت: مجلس در مقابل تصمیم بزرگی قرار دارد تا قانونی را تصویب کند که بر اساس آن کشور درک کاملی از مخاطره داشته باشد و با اجرای آن مخاطرات کم شود.

وی لایحه 14 ماده ای پیشنهادی را پاسخگوی حادثه خیزی کشور ندانست و گفت: براساس برآوردها، در دقایق اولیه وقوع زلزله خسارات فراوانی به وجود می آید که برای مقابله درست با این خسارات نیازمند هماهنگی و نیز قوانین مناسب تری هستیم.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: زلزله تهران ابعد ملی و فاجعه بین المللی دارد و باید از بودجه ملی برخوردار باشد. شهرداری تاکنون میلیاردها تومان برای مدیریت بحران هزینه زیر ساخت ها را فراهم کرده است.

وی گفت: در کشورهای موفق دنیا برای حادثه سطوح مختلفی تعریف می شود و بر این اساس در سطح اول مردم قرار دارند که باید ضمن فراگیری آموزش های لازم تجهیزات مناسب نیز در دسترس آنها قرار گیرد تا در زمان طلایی پس از وقوع حادثه از خود محافظت کنند.

دکتر صادقی افزود: در کشور ما به جز شهرداری تهران در هیچ بخش دیگری به این سطح بندی توجه نشده است. با استفاده از این الگوی جهانی ضمن راه اندازی گروه های داوطلب واکنش اضطراری محلات تجهیزات مورد نیاز این گرو ه ها را هم در محلات ذخیره کرده ایم.

وی با ذکر این نکته یکی از مشکلات لایحه مدیریت بحران بی توجهی به سطح بندی حادثه است، گفت: بر اساس تجربه کشورهای موفق دنیا در زمینه مدیریت بحران مسئولیت مدیریت بحران باید در اختیار دولت های محلی و شهرداری ها قرار گیرد و در سطوح بالاتر حوادث نقش دولت پیش بینی شده است.

وی در ادامه به تشریح فعالیت ستاد مدیریت بحران شهر تهران، فعالیت کارگروه های تخصصی این ستاد و نحوه هماهنگی های صورت گرفته برای مقابله با حوادث احتمالی پرداخت و با اشاره به توان شهرداری ها برای حضور موفق در مدیریت بحران گفت: این روند رو به رشدی که شهرداری تهران انجام داده با توجه به سطح مداخله در حوادث باید ادامه پیدا کند و از مجلس می خواهیم در زمان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه، سازمان مدیریت بحران را همچنان زیر نظر شهرداری در قالب سطح بندی حادثه لحاظ کند.

در ادامه محمد جواد کولیوند نایب رئیس کمیسیون شوراها با یادآوری بررسی لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه در کمیسیون مشترک عمران، شوراها و برنامه و بودجه، گفت: در این لایحه تلاش کردیم تا شهرداری نیز بتواند در این زمینه از بودجه ملی استفاده کند و سطح بندی حوادث را نیز پیش بینی کرده ایم.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، گفت: اکنون بیش از 85 درصد این لایحه در کمیسیون مشترک به اتمام رسیده و به نظر می رسد تا 10 روز آینده در کمیسیون تصویب و سپس در دستور کار مجلس قرار گیرد در این مدت اگر مسئولان سازمان مدیریت پیشنهادی برای بهتر شدن این لایحه دارند آن را به کمیسیون شوراها ارجاع دهند.

در ادامه جلسه دکتر عباس استاد تقی زاده قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز ضمن بررسی برنامه ها، طرح ها و فعالیت های سازمان در حوزه های پیشگیری، آموزش و آمادگی ، به ارائه توضیحاتی در خصوص نقش شهرداری در این حوزه پرداخت و پیشنهادات سازمان را در قالب سه بخش تقسیم بندی کرد و با اشاره به توان شهرداری های کلان شهرها گفت: با توجه به ظرفیت های بالقوه و بالفعل مدیریت بحران در تهران باید مسئولیت مدیریت بحران تهران همچنان بر عهده شهرداری باشد، همچنین شهرداری ها باید برای کاهش اثرات بحران از بودجه های ملی برخوردار شوند.

در ابتدای این جلسه اعضای کمیسیون شوراها از بخش‌های مختلف سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری بازدید کردند.