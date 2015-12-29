هند و روسیه مخالف پیوستن پاکستان به ائتلاف سعودی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «اظهر جاوید» خبرنگار شبکه تلویزیونی «جیو نیوز» در لندن گفت: «نارندرا مودی» در سفری غیر منتظره و بدون انجام دادن هماهنگی های اولیه ناگهان به لاهور سفر کرد. در حقیقت نارندرا مودی حامل پیام «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه بود.

وی در ادامه افزود: هند و روسیه مخالف پیوستن پاکستان به ائتلاف به اصطلاح ضد تروریسم سعودی هستند. نارندرا مودی در سفر خود پیام «ولادیمیر پوتین» را به نواز شریف رساند و از وی خواست از پیوستن به ائتلاف سعودی دوری نماید.

لازم به ذکر است «نارندرا مودی» قبل از سفر به لاهور به روسیه و افغانستان سفر کرده بود و در راه بازگشت به دهلی نو در ۲۵ دسامبر با هواپیمای نیروی هوایی هند از افغانستان به فرودگاه بین المللی «علامه اقبال» لاهور رسید و مورد استقبال رسمی «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان قرار گرفت. وی سپس با بالگرد مستقر در فرودگاه همراه نواز شریف به اقامتگاه خانوادگی خاندان نوازشریف در منطقه «رائیوند» لاهور رفت و این سفر در رسانه ها خبرساز شد.