آغاز هفته پنجم لیگ تنیس روی میز با پیروزی رعد پدافند هوایی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های رعد پدافند هوایی و آینده سازان به عنوان نخستین دیدار از هفته پنجم مسابقات تنیس روی میز لیگ باشگاه های کشور از صبح امروز سه شنبه در آکادمی بین المللی تنیس روی میز تهران آغاز شد که طی آن رعد پدافند هوایی موفق شد حریف خود را با نتیجه ۶ بر ۲ شکست دهد.

پیروزی برابر آینده سازان چهارمین برد تیم رعد پدافند هوایی در این دوره از رقابت های تنیس روی میز لیگ باشگاه های کشور بود که منجر به ۱۲ امتیازی شدن این تیم تهرانی و صدرنشینی موقت آن شد. آینده سازان هم سه دیدار از مجموع چهار دیدار گذشته خود را واگذار کرده بود، با متحمل شدن شکست امروز در رده پنجم باقی ماند.

هفته پنجم مسابقات تنیس روی میز لیگ باشگاه های کشور تا ساعتی دیگر با برگزاری دو دیدار پیگیری خواهد شد. بر این اساس پتروشیمی در تبریز به مصاف شهرداری تبریز می رود و تیم های دانشگاه آزاد و نفت آبادان هم رو در روی هم قرار می گیرند.