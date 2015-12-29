مرکز بزرگ اسلامی اهل سنت در هرمزگان راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزای مهر جاسم جادری، استاندار هرمزگان در همایش وحدت و همدلی که به مناسبت هفته وحدت و گرامیداشت سالروز ولادت نبی مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) در بندرعباس برگزار شد، با بیان اینکه شب میلاد پیامبر بزرگوار اسلام شبی بزرگ و ارزشمند است، عنوان کرد: در این شب بسیار باشکوه و بزرگ در تاریخ، پیامبر رحمت و مهربانی به دنیا آمد، پیامبری که امروز یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون مسلمان به نام این پیامبر، خانه کعبه را عبادت می کنند و حضرت محمد (ص) توانست با اخلاق نیکو دین اسلام را گسترش دهد.

وی ادامه داد: پس از انقلاب اسلامی، ایران منادی و پرچمدار وحدت مسلمانان و جمهوری اسلامی ایران نیز پناهگاه مسلمانان شده است.

استاندار هرمزگان افزود: استان هرمزگان نیز نماد وحدت، همدلی و همزبانی است و مردم شیعه و سنی در این استان در کنار هم به صورت مسالمت آمیز زندگی می کنند و هیچ گونه کینه ای بین آنها نیست.

جادری با بیان اینکه قرار نیست ما افکار و احکام و اعتقادات خود را یکی کنیم، تصریح کرد: داشتن یک خدا و پیامبر و قبله، برای اینکه یکی باشیم کفایت می کند.

وی خاطرنشان کرد: برادران اهل سنت در امور تجارت و اقتصاد در استان هرمزگان مشارکت دارند و در کمک به دولت با کارهایی همچون مدرسه سازی و مسجدسازی پیشرو هستند.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با بیان اینکه با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید مشارکت مدنی اهل سنت افزایش یافته و از ظرفیت آنها در مدیریت استان هرمزگان استفاده شده، اظهار داشت: انتصاب معان استاندار و دیگر مسئولان از اهل سنت در هرمزگان پیام مهم دولت تدبیر و امید بود.

جادری اضافه کرد: مجوز ایجاد مرکز بزرگ اسلامی برای اهل سنت در هرمزگان صادر شده و قرار است این مرکز از سراسر کشور دانشجو و طلبه بپذیرد.