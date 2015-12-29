محور وحدت جامعه مسلمین رسول خدا(ص) است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی نماینده ولی‌فقیه در استان البرز، آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی اظهار کرد: رفعت، مقام و جایگاه بلند رسول مکرم اسلام به حدی است که کسی جز خدای تعالی نمی‌تواند او را ستایش کند.

وی در ادامه گفت: برای شناختن رسول خدا باید خدمت قرآن کریم رسید و توشه گرفت، جایگاه قرآن کریم برای همه مشخص است.

خطیب جمعه کرج ادامه داد: اگر قرآن معصوم است و در آن خطایی نیست، اگر قرآن تحریف و تصحیف برنمی‌دارد، اگر در قرآن خطا و اشتباه نیست و از گزند تحریف مصون است عصمت و عترت طاهره هم این‌گونه‌اند یعنی معصوم هستند و درنتیجه مثل قرآن در آن‌ها تحریف و تصحیف نیست جعل نمی‌شوند.

نماینده ولی‌فقیه خاطرنشان کرد: رسول خدا در آیه ۳۰ از سوره مبارکه فرقان به خدای تعالی عرض کرد: «و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا» اعتراض کرد، شکایت برد رسول خدا که این قوم من قرآن را مهجور قراردادند، ترکش کردند، کنارش گذاشتند.

وی با تأکید بر اینکه ترک قرآن یعنی ترک رسول خدا، گفت: یک عده‌ای مستقیماً و عده‌ای دیگر غیرمستقیم قرآن را کنار گذاشتند و گفتند «حسبنا کتاب الله» یعنی همین قرآن برای ما کافی است به‌محض اینکه این حرف را زدند یعنی قرآن را خانه‌نشین کردند.

پیامبر اکرم(ص) را الگو قرار دهیم

آیت‌الله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه باید در کنار قرآن همیشه عترت طاهره باشد، گفت: رسول خدا(ص) باید باشد و الّا قرآنی که در کنار او رسول خدا نباشد و عترت طاهره نباشد قرآنی است منهای قرآن و قابل‌استفاده و بهره‌برداری نیست.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با تأکید بر اینکه قرآن و معصوم عِدل هم دیگر هستند، گفت: به‌هرتقدیر آن چیزی که عدل قرآن است ولایت و همان ۱۴ نور پاک‌اند که جلوه گری می‌کنند و این ولایت جلوه نور الهی است.

خطیب جمعه کرج در ادامه با اشاره به آیه «الله نور السموات و الارض» گفت: خدا نور آسمان‌ها و زمین است که رسول خدا با اقتباس از این نور، نورافکنی است نورانی، برای روشن کردن همه بشریت تا قیامت که در آیه ۴۴ و ۴۵ از سوره مبارکه احزاب فرمود «یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا» سراج منیر یعنی آن چراغِ پرفروغ روشنِ روشنی‌بخش یعنی رسول خدا.

وی افزود: حالا که نورافکنی قوی مثل رسول خدا داریم باید اموراتمان را به او تاسی کنیم. از او بگیریم و در مسیر او حرکت بکنیم.

آیت‌الله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه باید پیامبر اکرم (ص) الگو قرار دهیم، گفت: باید در مسیر رسول خدا حرکت کنیم وقتی قرآن و عترت در کنار هم در آیات قرآن بیان‌شده‌اند یعنی اگر ما دست به رسول خدا بدهیم چنگ به دامن رسول خدا بزنیم در حقیقت چنگ به خدا زده‌ایم.

دشمنان به دنبال ایجاد تفرقه میان مسلمانان هستند

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با تأکید بر اینکه اگر کسی در این مسیر حرکت نکند در حقیقت بی‌راهه رفته است، گفت: حرکت در غیر مسیر رسول خدا(ص) دین نیست بلکه بی‌دینی است.

خطیب جمعه کرج با تأکید بر اینکه محور وحدت جامعه مسلمین رسول خداست(ص)، گفت: در حال حاضر دشمن تلاش می‌کند با ایجاد تفرقه وحدت مسلمانان را از بین ببرد.

آیت‌الله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه پیامبر(ص) آرامش و عقلانیت را در جامعه بشری برقرار کرده است، گفت: رسول خدا پیام‌آور محبت، خوبی‌ها، آرامش‌ها و آسایش‌ها بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز در پایان با تأکید بر اینکه دشمن تلاش می‌کند در جوامع اسلامی تفرقه ایجاد کند، گفت: وجود مقدس پیغمبر اسلام وحدت‌بخش و وحدت‌آفرین است.