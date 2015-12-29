  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۸ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۳۹

پایان تمرین آبی پوشان با قهر و جریمه یک بازیکن

پایان تمرین آبی پوشان با قهر و جریمه یک بازیکن

جلسه تمرینی تیم استقلال در حالی به پایان رسید که هافبک جوان این تیم به خاطر سرپیچی از دستور مربی و ترک اعتراض آمیز زمین توسط سرمربی تیم جریمه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام برزای در دقایق پایانی جلسه تمرینی امروز سه شنبه تیم استقلال و در حالی که هنوز یک نیمه از بازی درون تیمی باقی مانده بود به نشانه اعتراض اقدام به ترک زمین چمن کرد. وی حتی به صحبت های مجید صالح، مربی تیم که خواستار کسب اجازه از سرمربی تیم برای ترک زمین شد، گوش نکرد.

همین مسئله باعث شد پرویز مظلومی این بازیکن را جریمه کند. سرمربی تیم استقلال که از دست برزای ناراحت بود دویدن به دور زمین به جای حضور در کار تیمی را در دستورکار این بازیکن برای دقایق پایانی جلسه تمرینی امروز تیمش گذاشت.

 

 

کد مطلب 3012440
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها