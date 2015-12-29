پایان تمرین آبی پوشان با قهر و جریمه یک بازیکن

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام برزای در دقایق پایانی جلسه تمرینی امروز سه شنبه تیم استقلال و در حالی که هنوز یک نیمه از بازی درون تیمی باقی مانده بود به نشانه اعتراض اقدام به ترک زمین چمن کرد. وی حتی به صحبت های مجید صالح، مربی تیم که خواستار کسب اجازه از سرمربی تیم برای ترک زمین شد، گوش نکرد.

همین مسئله باعث شد پرویز مظلومی این بازیکن را جریمه کند. سرمربی تیم استقلال که از دست برزای ناراحت بود دویدن به دور زمین به جای حضور در کار تیمی را در دستورکار این بازیکن برای دقایق پایانی جلسه تمرینی امروز تیمش گذاشت.